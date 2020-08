La course aux Playoffs : alors que se dessine au loin un drôle de play-in entre les Blazers et les Suns

Nouveau délire cette saison pour la NBA, et en même temps la pauvre a fait comme elle pouvait. Huit matchs par franchise afin de se placer ou non pour le sprint final, et nous on fait le point, chaque matin, sur qui a assuré et qui a chié dans la colle, sur qui devra se retrousser les manches et qui dort sur un matelas épais. Let’s go ? Let’s go.

Les classements après les matchs de la nuit

Bonne opération du jour – Kings, Suns, Clippers, Blazers et Rockets : honneur aux cancres, on attaque avec les Kings qui jouent enfin au basket et qui ont surtout profité de l’opération portes-ouvertes à New Orleans. On continue d’y croire petitement à Sacto, parce que l’espoir fait vivre. Pour les Suns c’est un poil différent puisque si l’on a toujours du mal à imaginer Phoenix en Playoffs, le classement du jour dit tout à fait autre chose après la quatrième victoire en autant de rencontres pour les hommes de Monty Williams. Idem pour des Blazers dont la cote pour la qualif est désormais redescendue à 1.05 après leur victoire essentielle et lillardesque face à Denver, alors que les Clippers et les Rockets avancent tranquillement vers leur seul et unique objectif de fin de saison : les matchs qui se jouent sur une série en sept.

Mauvaise opération du jour – Pels, Heat, Pacers et Nuggets : qu’il est loin le temps où le monde s’accordait à dire que les Pels avaient une belle tête de huitième. Alors mathématiquement c’est toujours possible hein, mais disons que le fonds de jeu proposé par NOLA ressemble à un pâté de lendemain de cuite, à des années lumières de leurs concurrents directs dans la course aux Playoffs. Pour le reste ? Les Nuggets adoptent une stratégie étrange en laissant plus ou moins filer leur match contre Portland, les Pacers ont fini par perdre un match face aux Phoenix Buzz alors que le Heat a été un peu juste au moment de l’accélération des Bucks.

Les affiches du soir

Spurs – Jazz

Grizzlies – Thunder

Nets – Kings

Sixers – Magic

Pelicans – Wizards

Raptors – Celtics

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Magic

Raptors – Nets

Celtics – Sixers

Heat – Pacers