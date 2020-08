Rajon Rondo va se rapprocher de la bulle pour continuer sa rééduc : l’ombre du Yoga Instructor va planer au-dessus de Disney

Alors que les Lakers viennent de sécuriser leur première place de l’Ouest, un invité exceptionnel va faire son arrivée en Floride. Rajon Rondo se rend effectivement dans l’État ensoleillé pour continuer sa rééducation avant de rejoindre ses copains des Lakers dans la bulle.

Comme une odeur des Anges se fait ressentir dans le « Sunshine State ». Un anonyme va venir troubler la tranquillité de la villa ! Ce bon vieux RR9 est peut-être blessé actuellement mais ce n’est pas pour autant qu’il restera loin de la bulle. En effet, le meneur des Purple and Gold arrive ce mercredi près de Disney pour poursuivre sa rééduc. Après s’être fracturé le pouce il y a environ trois semaines lors d’un des premiers entraînements au sein du cocon douillet NBA, il avait quitté les lieux pour se faire opérer. Au moment de la blessure, l’absence était estimée entre six et huit semaines.

« Il se rendra en Floride demain et passera un certain temps en dehors de la bulle avant de réintégrer l’intérieur de celle-ci » a déclaré hier Frank Vogel à ESPN.

Une update plutôt encourageante, même si ça n’annonce pas forcément un retour plus rapide, Vogel n’ayant pas apporté de précision supplémentaire concernant la rééducation du vétéran. Pour rappel, les Playoffs vont démarrer le 17 août prochain, soit un mois après l’opération du Yoga Instructor. Rondo va vraisemblablement rater le premier tour mais devrait ensuite pouvoir aider les Lakers à aller chercher le Trophée Larry O’Brien, après avoir passé sa quarantaine obligatoire pour son retour. Avec des moyennes de 7,1 points et 5 galettes par rencontre avant la pause syndicale, Rajon Pierre Rondo apporte toute son expérience à un effectif ambitieux et compétitif. Un vrai meneur gestionnaire en soutien de LeBron James, ça fait du bien pour les Lakers même si Rondo n’a pas non plus été transcendant cette année. De plus, sa familiarité avec les Playoffs par son passage aux Celtics et ses 14 saisons en NBA comptent pour Les Anges du Lac, qui font partie des grands favoris pour le titre.

Même si la date de son retour est incertaine, Rajon n’est plus très loin de la bulle et sa blessure ne va pas l’empêcher de vouloir choper une nouvelle bague avec Gérard, Carugoat, Dion et toute la clique. De plus, avec le NBABet Stream, vous allez pouvoir parier sur ses fautes techniques en direct maintenant !

Source texte : ESPN