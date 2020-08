NBA Top 10 du jour : Justin Anderson met Giannis sur un poster, sale soirée pour le MVP

Qui dit retour de la NBA dit retour de vos Top 10 ou Top 5 matinaux. Envoyez la dose quotidienne de bonheur, ça passe toujours entre deux biscottes.

Pas la peine de vous présenter le numéro 1, vous l’avez déjà vu tourner en boucle sur toutes les plateformes possibles et imaginables depuis le milieu de la nuit. En attendant d’apprendre de la bouche de Paul George que c’était un « bad shot », on va plutôt se concentrer sur la nuit de m***** que vient de passer Giannis Antetokounmpo. Privé de la plupart de ses coéquipiers habituels du cinq majeur, il devait croire qu’il allait se balader face à l’une des pires équipes présentes dans la bulle. Pas de Kyrie ou de KD à l’horizon, mais il aurait dû se méfier de Justin Anderson qui a profité de cette occasion inespérée de rejoindre Orlando avec une équipe qui voulait bien de lui pour s’offrir le plus beau highlight de sa carrière en venant monter sur le MVP en titre et futur back-to-back MVP. Celle-là elle risque d’avoir du mal à passer, surtout après la défaite la plus humiliante de la saison reçue par les Bucks hier soir.

Allez, on reprend doucement nos petites habitudes, nos petites vidéos du matin, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir 20h30 pour manger encore plus sale. Quel mois d’août bon sang, quel mois d’août.