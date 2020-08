Luka Doncic dépoussière encore les livres d’histoire : triple-double à 34 points, 20 rebonds, 12 caviars, pousse-toi Oscar Robertson !

Ce fut la grande performance de la soirée d’hier. Si on a kiffé le festival de Timothé Luwawu-Cabarrot face aux Bucks et le nouveau récital de T.J. Warren, le triple-double de Luka Doncic a fait de l’ombre à tout ce beau monde. Et pour cause, le prodige de Dallas a tout simplement été historique.

Depuis qu’il a débarqué en NBA en 2018, Luka Doncic a pris l’habitude de battre des records et de marquer l’histoire de la NBA. Et quelque chose nous dit que ça va durer un bon moment. Hier soir face aux Kings, l’équipe qui a préféré choisir Marvin Bagley III plutôt que Luka à la Draft (désolé fans de Sacto, la perche était trop belle), le phénomène slovène a sorti une ligne de stats hallucinante pour porter les Mavs vers leur première victoire dans la bulle : 34 points, 20 rebonds, 12 passes décisives, tout ça à 12/24 au tir. Wow. Très vite, les spécialistes des chiffres et autres historiens en herbe sont allés jeter un œil dans les archives pour voir où se situait cette performance monstrueuse dans la hiérarchie des triple-doubles, et devinez quoi : d’après StatMuse, Luka Doncic est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à réaliser un match en 30-20-10, à 21 piges et 158 jours. ESPN ajoute que le précédent record appartenait au roi du triple-double, mister Oscar Robertson, qui avait réussi un tel exploit 12 jours après avoir fêté ses 23 ans, le 6 décembre 1961 lors d’un match opposant les Cincinnati Royals aux Boston Celtics. Quel petit joueur ce Big O. Enfin, dernier point stat, seulement 11 joueurs dans l’histoire de la NBA ont réalisé un match en 30-20-10 (Doncic inclus), et seulement quatre depuis la fusion ABA – NBA en 1976 (David Lee, DeMarcus Cousins, et Nikola Jokic cette saison).

He is 21 years, 158 days old. pic.twitter.com/5z9gccD6nL

Luka Doncic the youngest player to put up 30 PTS, 20 REB, 10 AST in a game in NBA history.

Per @ESPNStatsInfo , there have been four 30-point, 20-rebound, 10-assist games since the NBA-ABA merger. Luka Doncic's is the second this season, joining Nikola Jokic.

Amongst numerous other feats, Luka Dončić is now the youngest player (21 years, 158 days) in @NBA history to record 30+ points, 20+ rebounds and 10+ assists in a single game.

Oscar Robertson (23 years, 12 days) was the previous youngest on December 6, 1961. pic.twitter.com/NojVrkLgSW

— Mavs PR (@MavsPR) August 4, 2020