Apéro TrashTalk – les Playoffs arrivent, le replay : voici venir ton meilleur ami pour la pause de midi

On vous prévenu, on quadrille le terrain. La journée, le soir, la nuit, dans ton salon ou dans ta salle de pause. Hier on s’est donc posé un instant pour discuter balle orange avec vous, et si vous étiez en date ou à la soupe chez Tata Claudine, ce replay est pour vous.

Les Playoffs se rapprochent et les forces en présence commencent à se découvrir. Qui est en pleine bourre en plein mois d’août ? Qui n’est pas trop fait pour jouer l’été ? Qui sera en vacances dans dix jours ? Et qui sont ces joueurs qui dominent en caleçon de bain ? Pas mal de choses à balayer, déjà, et on s’est donc installé tranquillou Bradley Bealou sur le canapé préféré de ton canapé préféré pour causer une petite heure de tout ce qu’il se passe dans la bulle depuis bientôt dix jours. Allez, tu viens ? On t’attend.

Pour revivre l’apéro dans les conditions du direct : c’est par ici