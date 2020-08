La course aux Playoffs : les Pacers toujours aussi chauds, facile quand t’as le meilleur joueur de la Ligue dans ton équipe

Nouveau délire cette saison pour la NBA, et en même temps la pauvre a fait comme elle pouvait. Huit matchs par franchise afin de se placer ou non pour le sprint final, et nous on fait le point, chaque matin, sur qui a assuré et qui a chié dans la colle, sur qui devra se retrousser les manches et qui dort sur un matelas épais. Let’s go ? Let’s go.

Les classements après les matchs de la nuit

Bonne opération du jour – Nets, Suns, Heat et Pacers : première info rigolote du jour ? En battant les Bucks, Brooklyn avance d’un rang et abandonne la huitième place synonyme de série de Playoffs face aux… Bucks. C’est con, vu qu’ils sont apparemment plus forts que la bande à Giannis. Toujours à l’Est le Heat souffle un coup en battant les Celtics malgré l’absence de Jimmy Butler pour cause de préparation pour le choc face à T.J. Warren, alors que les Pacers puisqu’on en parle ont donc enchaîné leur troisième victoire en trois matchs grâce à un nouveau match énorme de T.J. et se positionnent désormais pour la… quatrième place. A l’Ouest ? Vent de fraîcheur venu d’Arizona avec une victoire synonyme d’espoir pour les Suns, qui n’ont absolument pas dit leur dernier mot dans la course au play-in même si le chemin semble tortueux.

Mauvaise opération du jour – Clippers, Magic, Celtics et Rockets : mauvaise idée des Clippers que d’envoyer leurs deux plus mauvais défenseurs s’occuper de Devin Booker, car leur deuxième place est désormais menacée par les freaks du Colorado. Les Rockets ont quant à eux laissé passer une belle occasion de se rapprocher du podium alors que tout roule pour les Blazers grâce à un Carmelo Anthony à l’ancienne dans le money time. Les Celtics ? Coup dans l’eau face à une équipe pourtant diminuée, dommage, alors que le Magic a réussi l’exploit de repasser derrière les coiffeurs de Brooklyn et devra se bouger pour éviter le monstre grec au premier tour.

Les affiches du soir

Jazz – Grizzlies

Wizards – Sixers

Spurs – Nuggets

Lakers – Thunder

Magic – Raptors

Celtics – Nets

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Magic

Raptors – Nets

Celtics – Sixers

Heat – Pacers