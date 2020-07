Patty Mills fera lui aussi don de son salaire pour la bonne cause : on applaudit, on applaudit genre très fort

Le mouvement Black Lives Matter a connu un fort écho au sein de la communauté NBA. Après Dwight Howard, Patty Mills a ainsi à son tour déclaré qu’il reversera l’entièreté de son salaire pour la reprise à Orlando à différentes associations australiennes luttant contre le racisme.

De LeBron James à Kyrie Irving en passant par Jaylen Brown ou Avery Bradley notamment, la communauté NBA a évidemment montré son soutien et continue d’encourager le mouvement Black Lives Matter. Pour beaucoup, la question du redémarrage de la saison avait un lien avec ce mouvement, qui lutte notamment contre les violences policières et le racisme aux États-Unis. Certains craignaient d’ailleurs que la reprise du jeu détourne l’attention vis-à-vis de la lutte et qu’elle serait contre-productive au passage de messages des joueurs pour soutenir le combat. Depuis, la Ligue a indiqué que les joueurs seraient autorisés à remplacer leurs noms sur les maillots par des “I Can’t Breathe”, “Peace” ou autres “Black Lives Matter”. Des inscriptions qui ne pourront être utilisées que pour les quatre premiers jours de compétition, alors que Black Lives Matter sera également inscrit sur les différents parquets d’Orlando. Les Cainris de la Ligue n’ont en tout cas pas été les seuls à s’exprimer à ce sujet, et Patty Mills s’est par exemple montré très concerné par ce combat, en postant notamment plusieurs messages en soutien à cette quête de justice sociale.

When allies who stand up and speak out against racism, although a small gesture, this is one of many actions that have a tremendous impact on the person being targeted because they feel the support. It can also make whoever racially vilifies that person reconsider own behavior. pic.twitter.com/MqH3Fc1CqX — Patrick Mills (@Patty_Mills) July 7, 2020

Et le meneur des Spurs ne compte pas s’arrêter là puisque Patoche a carrément décidé de renverser l’entièreté de son salaire pour la reprise à Orlando, comme il l’a indiqué dans une vidéo publiée par les Spurs.

“Je suis fier de dire que je vais utiliser chaque centime de ces huit matchs que nous allons jouer, un total de 1 017 818,54 million de dollars, pour en faire don directement à Black Lives Matter Australia, Black Deaths in Custody et à une campagne récente intitulée We Got You (dédiée à mettre fin au racisme dans le sport en Australie).”

Oh ! Nul doute que ce genre d’initiatives devrait fleurir chez les joueurs. Dwight Howard avait déjà annoncé en début de semaine qu’il ferait don de son salaire alors que Jaylen Brown a récemment déclaré qu’il était contre la reprise mais que le redémarrage lui servirait de plateforme pour diffuser son message de justice sociale. Reste à savoir si les joueurs – Mark Cuban s’était montré favorable à l’idée – poseront un genou au sol, façon Colin Kaepernick. Et on ne peut en tout cas que saluer les différentes initiatives mises en œuvre.



Belle solidarité du côté de la NBA. La lutte mérite à ce qu’on s’y intéresse, et on imagine que LeBron & Co auront un coup de boost supplémentaire pour nous proposer un joli spectacle en Floride et faire changer les choses à travers ce qu’ils savent faire de mieux, jouer au basket.

Source texte : San Antonio Spurs