Kawhi Leonard n’a pas fait le voyage avec les Clippers : vous avez vu Maman j’ai raté l’avion ? Bah c’est pas pareil

Pas d’inquiétude, que tout le monde se calme, Kawhi sera bien là pour tenter un back-to-back à Orlando. Le temps de régler une affaire familiale et il rattrapera son léger retard sur les autres.

Une bulle sans le Fun Guy ? Ce serait un peu morose pour la populace mais rassurez-vous ça n’arrivera pas. Le leader des Clips aura un peu de Philippe manœuvre dilatoire (trouver un synonyme de retard n’est pas si simple), pas de quoi fouette un âne, n’est-ce ps Sir Charles. Selon Yahoo Sports, le staff aurait autorisé Sugar K à prendre son temps pour rejoindre l’équipe et s’occuper de ses affaires personnelles. Deuxième à l’Ouest derrière leurs voisins de L.A., Lob City, sans les lobs désormais, est parmi les favoris pour le titre. Avec un bilan de 44-20 et The Klaw qui tourne à 27 points, 7,3 rebonds et 5 assists de moyenne, la saison peut d’ores et déjà rentrer dans la catégorie « pas dégueu ». Alors que le contexte n’est pas le plus idéal pour reprendre la saison et que des questions commencent à surgir, le King in The North pourrait en tout cas inscrire son nom dans l’Histoire en devenant aussi le King of the California cette saison. Peu de joueurs ont réalisé l’exploit de gagner deux titres NBA de suite dans deux franchises différentes. En réalité, ce fait d’armes s’est réalisé seulement cinq fois, notamment par un certain… Steve Kerr, avec les Bulls puis les Spurs en 1998 et 1999. Ce coup-ci, le faire en tant que franchise player marquerait les esprits et Kawhi les grandes mimines s’affirmerait un peu plus comme l’une des légendes de ce sport.

Si les petits voiliers veulent arracher le trophée Larry O’Brien cette saison, il faudra un Leonard au meilleur de sa forme. Le petit retard du All-Star aura peut-être un léger impact sur la mise en route de l’équipe mais quand on a un tel monstre dans son effectif, tout peut arriver. On espère juste qu’ils ont trouvé des gants à sa taille dans la bulle.