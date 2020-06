Air Jordan 1 Hi Zoom Rage Green : un immense classique revisité pour un résultat futuriste

Cherchant sans cesse à alimenter les collectionneurs avec de nouvelles sorties des premières signature shoes de His Airness, Jordan Brand dévoile les Air Jordan 1 Hi Zoom Rage Green qui sortiront ce samedi 20 juin. Pour avoir une chance de les cop, inscrivez vous dès maintenant à la raffle chez notre partenaire Basket4Ballers.

Evénement sneakers de la semaine, la sortie des Air Jordan 1 Hi Zoom Rage Green devrait faire grand bruit. Comme c’est la tradition pour les modèles sortis en édition limitée, il faudra donc s’inscrire à la grande loterie et toucher du bois fort pour espérer repartir avec le précieux. Au menu ? La AJ1 de 1985 avec une empeigne en suède vert et en cuir noir ainsi qu’un Swoosh en 3M et une midsole toute de blanche vêtue. Mais l’innovation de ce modèle concerne surtout la technologie Zoom Air intégrée à la semelle pour plus de confort afin d’éviter de saigner comme lorsque Jojo avait souhaité rechausser ses anciens souliers pour son dernier match au Madison Square Garden avec les Bulls en 1996. Une référence réservée à ceux qui ont suivi le docu-série sur le sextuple MVP « The Last Dance » au printemps.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 1 Retro High OG Pine Green, du vert aussi mais sans la technologie Nike Zoom.

les Air Jordan 1 Retro High OG Pine Green, du vert aussi mais sans la technologie Nike Zoom. On les imagine déjà à ses pieds : Hulk dans le prochain reboot des Avengers.

Hulk dans le prochain reboot des Avengers. L’occasion parfaite pour les porter : sur des playgrounds de Boston pendant l’été.

sur des playgrounds de Boston pendant l’été. On aime : un confort qui n’est pas de refus pour les AJ1 parfois un peu rigides.

un confort qui n’est pas de refus pour les AJ1 parfois un peu rigides. On aime moins : comme toujours avec les raffles, il ne faudra pas trop rager si vous n’êtes pas dans la liste…

Inscrivez-vous à la raffle de notre partenaire Basket4Ballers pour essayer de coper les Air Jordan 1 Hi Zoom Rage Green à 174,90 euros. On va voir qui a vraiment de la chance !

