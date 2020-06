Officiel, Troy Weaver est le nouveau manager général des Pistons : l’homme de la situation pour ramener Detroit vers les hauteurs de l’Est ?

Detroit tient donc son nouveau manager général. Il s’agit de Troy Weaver, ancien vice-président des opérations basket du côté d’Oklahoma City. De quoi donner un peu d’espoir aux fans de Motor City.

Depuis plusieurs semaines, les Pistons étaient à la recherche d’un manager général pour accompagner le senior advisor Ed Stefanski dans la gestion des opérations basket de la franchise de Detroit. Trois candidats étaient notamment pressentis pour le poste. Parmi eux, Troy Weaver, bras droit de Sam Presti au Thunder. Et d’après ESPN et The Athletic, c’est donc bien lui qui a obtenu les faveurs de la franchise du Michigan. Enfin un GM chez les Pistons !

Weaver's key role in Oklahoma City's strong history of player personnel decisions made him one of favorites from start of this search. Weaver is the fourth OKC executive under Sam Presti to leave for a GM job, including Rich Cho, Rob Hennigan and Michael Winger. https://t.co/pZIZAJaekM — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 18, 2020

The deal is now signed, per sources. https://t.co/eWg6XcDAG0 — James Edwards III (@JLEdwardsIII) June 18, 2020

Pas de surprise donc, puisque Weaver était le favori de la franchise du Michigan. The Athletic précise que le deal est signé, et il serait d’une longueur de quatre années d’après Adrian Wojnarowski.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien d’Oklahoma City était convoité par les Pistons. En 2018, lors des départs de Stan Van Gundy (coach/président des opérations basket) et Jeff Bower (manager general), Detroit voulait déjà l’attirer pour qu’il devienne le GM de l’équipe. Mais le Thunder n’était pas prêt à lui donner la permission pour qu’il discute avec les Pistons. Si Weaver n’a jamais occupé un tel poste, le bonhomme a été formé à la bonne école avec Sam Presti. Arrivé en 2008 lorsque la franchise était encore à Seattle, Weaver a connu les très belles heures du Thunder. Installé dans la franchise, le succès est arrivé à Oklahoma City. Et si c’était un signe ? Petite info, Weaver a joué un rôle important dans la sélection de joueurs comme Russell Westbrook, James Harden et Serge Ibaka à la Draft. Et au début des années 2000, quand il était à Syracuse avec Jim Boeheim, il fut à l’origine du recrutement d’un certain Carmelo Anthony. Vous l’avez compris, le mec a le nez fin pour repérer les talents, et notamment dénicher de jeunes pépites. C’est en grande partie pour cette raison qu’il a été engagé par les Pistons, également séduits par les relations qu’il a pu former avec les joueurs au cours de la dernière décennie et son expérience au sein d’un front-office. Bingo ! Le nouveau GM devrait ainsi insuffler un vent nouveau à Detroit, qui vient d’entamer un processus de reconstruction. Weaver va avoir du pain sur la planche, et choisira prochainement ses assistants pour l’accompagner dans sa mission.

« Je suis excité par rapport au défi qui est de construire cette équipe pour la transformer en une équipe qui gagne, et assembler les pièces pour pouvoir rivaliser au plus haut niveau » a notamment déclaré le nouveau manager des Pistons.

Enfin un GM à Detroit ! Le temps commençait à devenir long et on espère que cette arrivée sera synonyme de jours ensoleillés à Motor City, qui est depuis trop longtemps dans le brouillard.

Source texte : The Athletic / ESPN