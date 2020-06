Trois candidats se dégagent pour devenir manager général des Pistons : on souhaite bon courage à l’heureux élu

À la recherche d’un manager général, les Pistons auraient plusieurs pistes. Mais la plus sérieuse serait celle de Troy Weaver, actuel bras droit de Sam Presti au Thunder. Un bon exemple à suivre pour Detroit.

Pendant que certains peaufinent leurs plus beaux systèmes, les autres sont à la piscine et préparent leurs meilleurs barbecues. Et pour ces équipes déjà en vacances, on commence à préparer l’avenir. C’est le cas des Detroit Pistons qui sont à la recherche d’un GM. Depuis les départs de Stan Van Gundy (coach/président des opérations basket) et Jeff Bower (manager général) en 2018, la franchise du Michigan n’avait pas de réel manager général, les opérations basket étant gérées par le senior advisor Ed Stefanski. Mais cela va changer prochainement et trois hommes seraient, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, en lice pour devenir GM : Mark Hugues, Jeff Peterson et Troy Weaver.

ESPN Sources: Three serious candidates have emerged for the Detroit Pistons GM job: Clippers assistant GM Mark Hughes, Nets assistant GM Jeff Peterson and Thunder VP of Basketball Operations Troy Weaver. Those conversations are continuing this week. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 15, 2020

L’heure est donc aux présentations et on souhaite déjà bon courage à l’heureux élu pour redresser cette franchise qui reste sur une saison compliquée après avoir joué les Playoffs en 2019. Mark Hughes est actuellement assistant GM du côté des Clippers, et ce depuis 2017. Si vous êtes un fan inconditionnel avec une mémoire incroyable, vous savez que Hughes a été joueur et qu’il est passé par Detroit au début des années 1990… sans mettre un pied sur les parquets NBA. Natif du Michigan, formé chez les Wolverines et ancien entraîneur de Grand Rapids en CBA, on parle d’un vrai homme de la région. Direction Brooklyn ensuite pour rencontrer un autre assistant GM, Jeff Peterson. Arrivé l’an dernier aux Nets, il a passé sept saisons aux Hawks, dont trois ans en tant qu’assistant manager général. Mais le favori pour obtenir le poste serait Troy Weaver, vice-président des opérations basket du Thunder, où il évolue depuis une bonne décennie.

Longtime Thunder executive Troy Weaver has emerged as the top choice in Detroit's search for a new GM, @NYTSports has learned, with the Pistons actively working to complete a deal to hire Weaver — Marc Stein (@TheSteinLine) June 15, 2020

Si l’on en croit Marc Stein du New York Times, les Pistons feraient le forcing pour l’obtenir et Weaver serait très intéressé pour prendre le poste. Ainsi, ça ne pourrait être qu’une question de temps. En tout cas, que ce soit Weaver, Hughes ou Peterson, il y aura du boulot pour bien reconstruire la franchise de Detroit. Avec un bilan de 20 victoires pour 46 défaites, la saison fut très difficile. Blake Griffin n’a joué que 18 rencontres, Andre Drummond et Reggie Jackson sont partis, on essaie d’insuffler une nouvelle dynamique. Mais la mission n’est pas simple et on compte notamment sur Sekou Doumbouya pour être la belle promesse d’avenir dans cette équipe. Et la venue d’un nouveau GM ne peut faire que du bien à cette franchise historique qui n’a pas gagné le moindre match de Playoffs depuis 2008.

Un nouveau manager général va bientôt apporter sa contribution à une franchise de Detroit qui semble arriver à un tournant. Va falloir faire le bon choix et vu le boulot effectué par Troy Weaver aux côtés de Sam Presti à OKC, les Pistons semblent tenir un bon élément.

Source texte : Adrian Wojnarowski – ESPN / Marc Stein – New York Times