Malik Rose quitte les Pistons pour bosser dans les bureaux de la NBA : il commence à y avoir de l’écho à Detroit

Principal assistant d’Ed Stefanski, le senior adviser des Pistons, Malik Rose a accepté un poste dans les bureaux de la NBA. A Detroit, on est déjà sur le coup pour remplacer le double champion NBA et surtout désigner quelqu’un au poste de GM laissé vacant depuis deux ans.

Après une première reconversion dans les médias et plus particulièrement la télévision à New York, puis Austin et Philadelphie en plus de NBA TV, Malik Rose s’était redirigé vers le sportif avec un poste de manager sportif chez les Hawks en 2015 puis le rôle de GM au sein de l’équipe de G League affiliée à Atlanta. Nommé dirigeant de l’année dans la ligue de développement en 2018, il est arrivé à Detroit pour assister Ed Stefanski en tant qu’assistant GM. Visiblement, l’ancien ailier-fort passé par Charlotte, le Texas, NYC et Oklahoma City a encore la bougeotte et Stefan Bondy du New York Daily News nous indique qu’il aurait accepté un poste au sein de la NBA. Ce départ ne devrait faire qu’accélérer les recherches des Pistons qui restent sans véritable general manager depuis que Stan Van Gundy avait quitté le Michigan au printemps 2018. En effet, ce dernier avait la double casquette de coach et de président des opérations basket durant son règne à Motor City et si Dwane Casey est venu le remplacer sur le banc, personne n’avait été nommé en charge du sportif de manière officielle. Sans Malik Rose, la franchise va devoir accélérer les recherche pour ne pas être complètement démunie et ne pas rester trop longtemps sans direction claire.

Pistons search for GM expected to be extensive. Among those under consideration, per sources: former Suns GM Ryan McDonough, former Hawks GM Wes Wilcox and current Clippers assistant GM Mark Hughes. https://t.co/PMC4sQhm6n — Stefan Bondy (@SBondyNYDN) June 2, 2020

Ce sont donc trois noms qui se dégagent dans la course au poste de nouveau GM des Pistons même si cette liste n’est pas définitive et que l’on a aussi évoqué Tayshaun Prince et Chauncey Billups pour remettre leur franchise sur le droit chemin. Le premier se nomme Ryan McDonough et avait été dégagé par les Suns la veille du début de la saison 2018-19 dans le plus pur style de l’Arizona. Son bilan à Phoenix n’est pas flatteur avec cinq entraîneurs en cinq ans, la Draft de Marquese Chriss et Dragan Bender ainsi que le trio Bledsoe – Dragic – Isaiah notamment. Le second, Mark Hugues, est assistant GM chez les Clippers mais commence à trouver le temps long. Déjà en discussions avec les Bulls au mois d’avril, il semble prêt à voler de ses propres ailes et cherche juste la franchise qui lui offrira cette opportunité. Dernier candidat connu, Wes Wilcox, était le GM des Hawks entre 2015 et 2017 après plus de dix années passées à Cleveland où il avait grimpé les échelons jusqu’à devenir directeur du personnel des joueurs au moment d’être intégré comme assistant GM par Danny Ferry à Atlanta.

Les Pistons qui ont échangé Andre Drummond contre trois paquets de cartes et un Tuc juste avant la deadline doivent désormais donner une nouvelle direction à la franchise. Que faut-il faire de Blake Griffin et de ses 36,6 millions de dollars garantis la saison prochaine ? Qui conserver et qui bazarder pour reprendre le projet ? Des questions sur lesquelles va devoir se pencher le futur cerveau des Pistons quel qu’il soit.

Source texte : New York Daily News