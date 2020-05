Offre d’emploi : les Pistons recherchent manager général de tout profil pour missions complexes

Quand certains attendent la reprise de la saison pour jouer le titre ou participer aux Playoffs, les Pistons ciblent eux un general manager. Ça ne ferait pas de mal à une franchise qui échange son leader contre John Henson et Brandon Knight.

Car chez les Bad Boys de Detroit, on n’a pas un vrai, pur manager général. À la place, c’est le senior advisor Ed Stefanski qui s’occupe du « bon » fonctionnement de la franchise. C’est le cas depuis le départ du coach Stan Van Gundy en mai 2018, lui qui était également le président des opérations basket, ainsi que celui de l’ancien GM Jeff Bower la même année. En pleine reconstruction depuis la décision de transférer Andre Drummond contre deux Twix et un Mars en février dernier, les Pistons ont du boulot pour retrouver les hauteurs du classement, eux qui sont actuellement 13è de l’Est avec un pauvre bilan de 20 victoires pour 46 défaites. Point positif, la suspension de la saison permet à chaque franchise de se poser et réfléchir. Deuxième point positif, on fait les choses dans l’ordre à Motown. Pour ESPN, Adrian Wojnarowski a confirmé une information qui tournait pas mal dans les journaux de Motor City : les Pistons recherchent donc activement un general manager pour épauler Ed Stefanski, et les premiers contacts pour de futurs entretiens pourraient se faire dès cette semaine.

The #Pistons still are working on their list of candidates for their GM opening. One would have to think that Tayshaun Prince would be on that list, along with possibly Chauncey Billups. — Rod Beard (@detnewsRodBeard) May 26, 2020

Et d’après Rod Beard du Detroit News, deux noms bien connus de la fanbase des Pistons pourraient éventuellement intéresser la franchise du Michigan : Tayshaun Prince et Chauncey Billups. Le premier a passé onze saisons à Detroit durant sa carrière et connaît donc bien la maison. Mais le gros avantage est qu’il est devenu assistant du GM des Grizzlies en 2017 avant d’être promu vice-président des affaires basket en 2019. Et si le garçon était aussi bon pour être dans les bureaux en costume-cravate que pour défendre sur Kobe Bryant en Finales ? En face, Chauncey Billups, figure de la franchise, aurait également des envies pour rejoindre un front office. Après avoir décliné une offre des Cavaliers en 2017 (on le comprend), l’ancien meneur clutch pourrait être sur la liste des candidats au poste de GM des Pistons. On n’imagine même pas la hype des fans de Detroit si Mr. Big Shot revenait en ville. Billups comme Prince étaient dans la même équipe des Bad Boys 2.0 champions en 2004. Pour l’heure, ça ne reste que des suppositions, mais l’un comme l’autre apporterait son expérience glorieuse aux Pistons années 2020. Et ça ne serait pas du luxe.

Les Pistons pouvaient espérer les Playoffs au début de la saison 2019-20. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu et Detroit a plongé pour se diriger vers une reconstruction. Plus que jamais, il faut un nouveau capitaine à la barre du navire Pistons. Les fans de la Little Caesars Arena ont déjà perdu leur Palace, ils méritent au moins un GM digne de ce nom.

Source texte : ESPN / Detroit News