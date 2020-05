Mark Jackson se positionne à son tour sur le marché des coachs : y’en a un qui en a marre de parler à la télé

Ancien NBAer et coach des Warriors entre 2011 et 2014, Mark Jackson a participé à la construction de la dynastie Golden State en posant des bases solides. Et aujourd’hui, il veut retrouver un banc pour coacher, et il le fait savoir. Marre d’être à la télé.

Participant au programme d’ESPN First Take en compagnie de Max Kellerman et Stephen A. Smith, Mark Jackson profite de l’instant pour passer un message aux 30 franchises de la NBA : il est déterminé à coacher de nouveau. Et avec un bilan perso qui s’élève à 230 victoires pour 121 défaites, on peut dire qu’il mérite une nouvelle opportunité sur les bancs.

Reprendre en main les Knicks ?

Cette opportunité pourrait-elle se situer à New York, où il a évolué en tant que joueur ? Si le boulot est actuellement géré par l’intérimaire Mike Miller, un nouveau coach peut potentiellement prendre sa place pour l’année prochaine, même si rien n’est décidé pour le moment. On sait cependant que Tom Thibodeau fait partie de la liste de courses de la Grosse Pomme, mais Mark Jackson pourrait très bien avoir son nom inscrit sur un bout de papier, quelque part dans le bureau de Leon Rose. La question lui a d’ailleurs été posée à propos de ce poste.

« Il y a 30 emplois au sein de la NBA. Je ne me limite pas à un seul. J’ai hâte d’entraîner à nouveau un jour, c’est l’un de mes rêves… J’ai passé un incroyable moment en coachant à Golden State pendant trois ans, développant des relations incroyables et ayant un certain succès. Et j’ai hâte de relever le défi de le refaire quelque part » a déclaré Jackson.

Ça tombe bien, il devrait y avoir des postes disponibles lors de l’intersaison.

Quelles autres destinations possibles ?

Outre les Knicks, dont on vient de parler, il pourrait y avoir une opportunité chez les Rockets ou encore aux Nets, qui seront peut-être à l’écoute si Monsieur Mark Jackson décide de poser son CV sur leur bureau. Commençons par Houston. Mike D’Antoni arrive à la fin de son contrat et aucune source n’indique que les Texans souhaitent lui offrir un nouveau deal. L’ancien coach des Warriors pourrait alors être la pièce manquante des Fusées pour enfin voir plus haut que les Finales de Conférence. Le boulot là-bas serait surtout d’imposer une identité défensive plus marquée. En plus, avec James Harden et Russell Westbrook, les postes 1 et 2 de l’effectif sont occupés par des superstars… ça va rappeler le bon vieux temps passé dans la Baie. Ayant viré Kenny Atkinson en mars dernier, les Nets n’ont pas encore de coach pour la saison prochaine, supposant que l’intérimaire Jacque Vaughn ne soit pas conservé en tant qu’entraîneur principal. Le duo new-yorkais composé de Kevin Durant et Kyrie Irving aura forcément son mot à dire dans le choix du futur coach, reste à voir si les néo-Nets voient d’un bon œil l’arrivée de Mark Jackson. Parmi les autres franchises, nous pourrions citer Chicago, qui a totalement changé de front office et où Jim Boylen pourrait sauter. Le nom de l’actuel consultant d’ESPN trotte peut-être dans la tête du nouveau boss des Bulls Arturas Karnisovas.

Nous pourrions très bien revoir Mark Jackson sur un banc d’une équipe NBA la saison prochaine après six années d’absence. Reste à savoir quelle franchise voudra lui faire confiance mais le bonhomme est bien décidé à revenir botter des fesses. Le marché des coachs s’annonce bien rempli, il sera sans doute plus intéressant que celui des joueurs.

Source texte : First Take on ESPN