Richard Jefferson propose un échange à Chris Paul : 40 millions contre une bague de champion, à prendre ou à laisser

Richard Jefferson a, selon le site Basketball-Reference, obtenu 116 millions de dollars en carrière. Mais visiblement, il ne cracherait pas sur 40 millions supplémentaires pour définitivement s’offrir une retraite dorée. C’est là qu’intervient sa proposition à Chris Paul.

En effet, 116 millions, c’est très cool mais en quatre saisons, dans un contrat allant de ses 33 à ses 37 ans, Chris Paul en touchera 160. Ce deal a déjà été maintes fois analysé et critiqué et forcement envié. Or, même si le Point God réalise une superbe saison avec le Thunder, nul doute qu’il reste surpayé et on ne l’imagine pas emmener son équipe au titre. De plus, avec un tel salaire dans le salary cap d’une équipe, il est difficile de l’intégrer dans un effectif pouvant aller au bout. De ce fait, de plus en plus de gens imaginent assez facilement l’un des dix meilleurs meneurs all-time finir sa carrière sans titre de champion. Après, personne ne peut lire l’avenir et peut-être qu’après son gros contrat, CP3 ira jouer le chasseur de bague dans une équipe très forte pour un salaire réduit, mais ce qui est sûr c’est qu’à 38 ans, il n’aura plus vraiment le droit à l’erreur.

Heureusement, Richard Jefferson a une autre proposition. Si le meneur de poche lui fait don d’une de ses années de contrat, il lui offre sa bague de champion obtenue en 2016 avec les Cavaliers au bout d’une finale épique. C’est ce qu’il a déclaré sur l’émission d’ESPN The Jump hier. À cette époque, RJ était en bout de course et même s’il a réalisé une bonne campagne de Playoffs cette année-là (5,4 points à plus de 52% au tir et 39% à 3-points), il n’a été qu’un contributeur plutôt mineur de cette victoire. Néanmoins, il peut se targuer d’en avoir une dans sa bijouterie, prête à être revendue à prix d’or certes, mais il en a une. Évidemment, on comprend vite que cette proposition est plus une blague sur le salaire du meneur d’OKC qu’autre chose.

Une bague à 40 millions de dollars, même les plus fortunés de cette planète trouveront le prix un tantinet exagéré. Pour ce prix, il faut espérer qu’elle ait un nombre de carats indécent, de surcroît, il faut qu’elle ait les mêmes pouvoirs que la montre de Ben 10 combinés à ceux des doigts de Joséphine Ange Gardien. Il faut que ce soit une relique de la mort ou une des sept boules de cristal, qu’elle donne la possibilité de marier la femme de son choix, qu’elle soit une immunité dans Koh-Lanta. Il faut qu’elle ait été bénite par le Pape, embrassée par Michael Jordan et qu’elle ait pris un coup de boule de Zidane. Qu’Eric Maxim Choupo-Moting et Kostas Mitroglou aient manqué de l’enfiler, que Jean-Pierre Pernaut l’ait présentée, que Ben Simmons l’ait shootée. Enfin bref, Chris Paul, ce n’est que ton choix, mais nous on a notre petit avis sur la question.

On sent une âme de businessman culotté chez Richard Jefferson mais s’il arrive à passer cet accord, on prend l’avion pour Houston pour raser la barbe de James Harden puis pour Los Angeles pour en faire de même avec le sourcil d’Anthony Davis.

Source texte : ESPN – The Jump