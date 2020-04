Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 2016, quand Stephen Curry sortait le lance-flammes pour cramer le Thunder

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Pour ceux qui n’ont toujours pas capté comment fonctionne un LP, c’est par ici

Le match : Thunder – Warriors, 27 février 2016

La feuille de stats : c’est juste ici

Le lien du match : juste là

Si la saison 2015-16 des Warriors s’est terminée par un véritable choke face aux Cavaliers, elle restera quand même dans l’histoire. Pour les 73 victoires en saison régulière, et pour la campagne complètement folle de Stephen Curry. Nommé MVP à l’unanimité (une première) cette année-là, Steph était tout simplement injouable, enchaînant les cartons et les missiles du parking à un rythme record. Son match du 27 février 2016 reste probablement le plus marquant, un match de malade où il était plus que jamais sur son petit nuage. 46 points au total, 12/16 à 3-points (!!), et surtout un shoot insensé pour donner la victoire à Golden State à la dernière seconde. L’insolence dans toute sa splendeur.

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !