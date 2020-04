Charles Barkley évoque sa relation avec Michael Jordan : une déclaration de Chuck a mis de l’eau dans le gaz

Avec la sortie imminente de « The Last Dance », les anecdotes et les avis autour de Michael Jordan pullulent dans les médias outre-Atlantique. C’est cette fois Charles Barkley qui se confie sur sa relation avec la légende des Bulls.

Il était de notoriété publique à la fin des années 80 et dans les années 90 que Michael Jordan et Charles Barkley s’entendaient à merveille. Les coéquipiers de la Dream Team 92 à Barcelone foulaient ensemble les greens de golf de la ville catalane avec leur coach Chuck Daly. C’est également ensemble qu’ils disputaient des parties de jeux de cartes acharnées jusqu’à en faire des nuits blanches pendant la compétition. Or, ces moments d’intimité avec His Airness manquent énormément à Sir Charles. En effet, leur relation se serait dégradée depuis 2018 du fait d’une déclaration de l’ancien joueur des Suns. C’est en tout cas ce qu’il raconte dans un podcast de David Aldridge pour The Athletic :

« On était des bons potes pour la vie. Michael me manque. J’aime Michael. Je ne lui souhaite que le meilleur. C’est le meilleur joueur de basket-ball de tous les temps. Mais visiblement, il n’a pas bien pris des choses que j’ai dit à propos de ses qualités de management. Et c’est dommage, c’est dommage, mais je dois faire mon travail. Avez-vous des amis dont vous ne savez pas comment ils vont réagir si vous êtes honnêtes avec eux ? Et d’autant plus quelqu’un de ce niveau. Or, comme je l’ai dit, j’aime ce mec, c’est le meilleur que je n’ai jamais vu. C’est dommage de voir comme les choses se sont détériorées. Mais j’essaie toujours de faire mon travail. D’ailleurs, mes critiques visaient plus les personnes autour de lui. Je trouvais que les personnes qu’il engageait étaient trop des suiveurs. C’était ça ma déclaration. Je trouvais que les personnes autour de lui voulaient le jet privé. Ils voulaient les dîners chics. Ils allaient toujours être suiveurs. »

Chuck a donc critiqué les qualités managériales du numéro 23 de Chicago et spécialement sa façon de s’entourer pour réaliser ces missions. Jordan est rancunier et l’a mal pris mais sur ce coup, difficile de ne pas se ranger du côté de Barkley. Ce n’est pas de sa faute si des joueurs comme Kwame Brown, Adam Morrison, Michael Kidd-Gilchrist ou encore Cody Zeller sont tous des garçons qui ont été draftés par les franchises de Michael dans le top 4 de la Draft. Ce n’est pas non plus de sa faute si la grille salariale des Hornets de cette saison aurait pu donner envie de vomir au plus intrépide des hommes. Et c’est encore moins de sa faute si des personnes comme Rick Cho, longtemps GM des Hornets, semble n’avoir jamais réussi à véritablement sortir de l’ombre de son proprio. Mais cette tirade n’a pas pour objectif de ressasser les critiques du passé, elle sonne plutôt comme une main tendue du Chuck vers son compagnon de cuvée de Draft. Ce ne sont pas non plus des excuses mais des explications encore plus précises de ce qu’il entendait lors de cette déclaration en 2018. Si les deux hommes ont pris des chemins différents dans leur après-carrière, Charles Barkley ayant préféré le bruit d’un plateau de télévision et Michael Jordan l’intimité d’un bureau de président, nous ne pouvons qu’espérer que de telles paroles rapprochent à nouveau les deux hommes et débouchent sur de nouvelles parties de golf et de jeux de cartes.

Deux des légendes de la Draft mythique de 1984 se sont éloignées à cause d’une déclaration de l’un qui a blessé l’autre. Aujourd’hui, le premier veut se rattraper en passant la pommade et en appliquant un pansement. Reste à voir si le second le laissera l’appliquer sur son épiderme où s’il préférera l’arracher d’un coup sec.

Source texte : Charles Barkley – ESPN