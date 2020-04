Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 2003, quand Tracy McGrady était au sommet de son art

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Le match : Nets – Magic, 23 février 2003

Tracy McGrady n’a jamais remporté de titre NBA. Tracy McGrady n’a même jamais gagné une série de Playoffs dans son prime. Et en plus, il a vu sa carrière être très perturbée par divers bobos. On peut parler de gâchis si on veut, ou de regrets. Mais T-Mac, boy, quel talent. Au début des années 2000, sous les couleurs du Magic, McGrady était tout simplement l’un des meilleurs attaquants de la planète, le genre de mec qui pouvait regarder Kobe Bryant dans les yeux. Sa saison 2002-03 reste probablement la meilleure de toute sa carrière, saison durant laquelle il a tourné à 32,1 points, 6,5 rebonds et 5,5 passes décisives par match. Du très lourd, tout ça avec une vraie impression de facilité. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu de ce joueur magique en revenant sur l’une de ses plus grandes performances de cette saison-là. C’était face aux Nets de Jason Kidd le 23 février 2003 : 46 pions, 10 rebonds, 13 caviars. Un vrai festival.

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !