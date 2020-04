Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 2013, quand les Taureaux brisaient la série all-time du Heat

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Pour ceux qui n’ont toujours pas capté comment fonctionne un LP, c’est par ici

Le match : Bulls – Heat, 27 mars 2013

La feuille de stats : c’est juste ici

Le lien du match : juste là

Lors de la saison 2012-13, le Heat de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh a réalisé une incroyable série de 27 victoires consécutives. Oui, 27 succès de suite, la deuxième meilleure série de l’histoire derrière les mythiques Lakers de la saison 1971-72 (33 de suite). Cette série, elle a été brisée le 27 mars 2013 par les Bulls, qui aimaient bien faire chier Miami au début des années 2010. LeBron et ses copains avaient les Lakers dans le viseur mais les Taureaux – pourtant privés de plusieurs éléments importants comme Derrick Rose et Joakim Noah – ont alors réalisé un authentique exploit dans une véritable ambiance de Playoffs au United Center.

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !