La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : ça part sur un tournoi de HORSE, 2020 est définitivement hors-concours

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité est évidemment dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin, merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, envoyez les dernières infos à connaître.

# La NBA et ESPN discutent à propos d’une compétition de HORSE

C’est la news un peu « WTF mais faut bien s’occuper » de la journée d’hier. Selon Adrian Wojnarowski, la NBA, le syndicat des joueurs et ESPN réfléchiraient à mettre en place une compétition de HORSE, télévisée bien sûr, histoire d’offrir un peu de basket à la communauté. Pour les moins spécialistes d’entre vous ? Le HORSE c’est ce jeu auquel on a tous joué qui consiste en gros à devoir réaliser le même geste technique que le joueur juste avant vous. Si vous y jouez avec Bertrand et Toufik ça finira par des tirs couchés par terre et les yeux fermés, mais si ça part en affrontement entre joueurs NBA ça peut vite donner des 360 avec un bonnet en feu alors pourquoi pas, faut bien occuper nos nuits hein. Chris Paul, Russell Westbrook, Donovan Mitchell ou Zion Williamson pourraient être de la partie, en tout cas on parle de joueurs « réputés » donc soyez tranquilles, Elfrid Payton n’en fera pas partie.

The NBA and ESPN are working on televising a H-O-R-S-E competition involving several high-profile players, sources say. Players would shoot in isolation – presumably in home gyms – and match shots against competitors. Details are still being finalized. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 4, 2020

# Adam Silver a eu Donald Trump au téléphone

Désolé, ce n’est pas une blague, et contrairement à la rumeur, ce n’est pas le président et sa moumoute qui ont soufflé l’idée du HORSE à Adam. Ce bon vieux (non) Donald a par contre eu hier les responsables des grandes ligues de sport américain en visio-conférence (NBA, MLB, NFL, NHL et Bilboquet) et a conversé avec eux sur les différentes options concernant la suite des évènements aux Stazounis. Concernant la NBA ? Le POTUS avait tout d’abord déclaré que, comme ses cousines, la Grande Ligue n’était pas « conçue » pour être à l’arrêt, mais Adam Silver a ensuite tempéré tout ça en assurant que la NBA reprendrait uniquement quand les services de santé publique le permettrait. Et mine de rien, c’est toujours utile d’avoir un mec qui a eu son brevet des collèges dans une réunion.

Trump on sports leagues: « They gotta get back. They can’t do this. » He says they weren’t designed to be shut down. — Daniel Dale (@ddale8) April 4, 2020

On conference call with Trump and pro sports leaders today, NBA Commissioner Adam Silver spoke of a possible return to play once there was an « all clear » from public health officials, sources familiar with call tell ESPN. https://t.co/Y78SfF4534 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 4, 2020

# Les Nets et les Knicks se lancent dans la grande foire aux masques

On le sait, la distribution de masques est devenue ces dernières semaines un combat d’ordre international, et la NBA participe comme elle peut à tout ça. On a donc appris hier par le gouverneur Cuomo que les Knicks de New York et les Nets de Brooklyn avaient participé récemment à distribuer un million de masques aux professionnels new-yorkais. Joe Tsai et sa femme ont également mis la main à la pâte pour venir en aide aux services médicaux, on file un coup de main comme on peut et c’est plutôt cool.

NYC Governor Andrew Cuomo says the NBA is contributing 1 million surgical masks to New York’s essential workers. Cuomo specifically says the Knicks, Nets and China’s Consul General Huang Ping led the charge. — Malika Andrews (@malika_andrews) April 4, 2020

# Kyle Guy endeuillé

Le rookie des Kings l’a annoncé hier, le COVID-19 a malheureusement emporté son grand-père. RIP cher monsieur, courage Kyle, et par pitié restez chez vous.