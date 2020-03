Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 2010, quand Dwyane Wade marchait sur le Big Three des Celtics

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Le match : Heat – Celtics, 25 avril 2010, Game 4 du premier tour des Playoffs

Pour beaucoup, 2010 reste l’année de The Decision avec l’arrivée de LeBron James à Miami, et la formation du Big Three floridien aux côtés de Dwyane Wade et Chris Bosh. Mais quelques mois auparavant, D-Wade se démenait comme un beau diable sans ses deux amigos, et il avait plutôt un Big Three face à lui qu’avec lui. Lors des Playoffs 2010, au premier tour, la légende du Heat est effectivement opposée aux Celtics de Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen. Bien supérieure, l’équipe de Boston prend un avantage de 3-0 dans la série. Coup de balai en vue ? Pas si vite les gars. Au cours du Game 4 à Miami, D-Wade va tout faire pour maintenir son équipe en vie, réalisant la plus grande performance offensive de sa carrière en Playoffs. Flash activé.

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !