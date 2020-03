La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : James Dolan testé positif, on a tous envie de lui conseiller du repos

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité est évidemment dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin, merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, envoyez les dernières infos à connaître.

# James Dolan testé positif

New York Knicks owner James Dolan has tested positive for coronavirus. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 29, 2020

Knicks say James Dolan has been self-isolated, is experiencing « little to no symptoms, » and continues to oversee business operations. https://t.co/1gj6MYcYIl — Shams Charania (@ShamsCharania) March 29, 2020

# l’ancienne salle des Kings bientôt réquisitionnée par l’Armée de Terre

La Sleep Train Arena, anciennement ARCO Arena, sera bientôt réquisitionnée afin d’en faire un lieu de soins, en grande partie pour les malades atteints du COVID-19. Une centaine de salles pourraient suivre à travers le pays.

# Rudy Gobert à la Une de l’Équipe

Dédicace à ceux qui passent leurs jours et leurs nuits à réclamer Rudy Gobert sur le bûcher, mais également un exemple frappant de la difficulté des copains américains à se positionner face à la pandémie. Quoiqu’il arrive Rudy Gobert a la crise du Coronavirus tatouée pour un long moment…

Voici la une du journal L’Équipe du dimanche 29 mars. Le journal > https://t.co/fmp0BE5oAx pic.twitter.com/dfBty2Qum9 — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 29, 2020

# Christian Wood aurait aimé que son cas ne leake pas aussi vite

L’intérieur des Pistons s’est exprimé hier au sujet de l’annonce de son test positif. La franchise de Detyroit avait pourtant fait le nécessaire en le faisant soigner dans un hôpital réputé pour le respect de la vie privée de ses patients mais très vite son nom est sorti dans la presse. Ce qui a le plus gonflé Cri-Cri ? Probablement de ne même pas avoir eu le temps de prévenir sa propre mère. Dur.

# la joueuse des Sparks Sydney Wiese première joueuse WNBA à être déclaré infectée par le COVID-19

J’étais simplement… extrêmement faible. J’avais de la température et j’avais mal partout, des frissons, des maux de tête… J’étais dans une chaise roulante et j’ai commencé à pleurer parce que je me sentais juste démunie. J’avais tellement mal que je ne regardais même pas ce qu’on me donnait, j’étais juste en mode « allez-y je prends tout ce que vous me donnez ».

On rassure tout de suite les amis et la famille hein, Sydney a été prise en charge très vite et se repose, bisou, de loin.

# les joueurs, proprios et décideurs réfléchissent à une issue, et on dirait une réunion de conscrits

Ça parle d’une tournoi final sous contrôle à Las Vegas, dans le Midwest ou même… aux Bahamas, bref les mecs veulent juste rejouer quoiqu’il arrive. Prochaine étape probablement ? La proposition du NBPA de jouer avec des scaphandres et des moufles, au moins le port des moufles ne changera pas beaucoup les habitudes de Michael Kidd-Gilchrist.