NBA Review 2019-20 – les New Orleans Pelicans ! Apéro TrashTalk

Chose promise, chose due. La saison NBA historiquement raccourcie (peut-être même déjà terminée) et la France entrant au 17 mars dans une période assez étrange de son histoire, il fallait donc pour TrashTalk trouver un moyen de refaire sourire un peu la communauté, de lui donner un peu à manger. Bim, bam, boum, voici donc les… 30 reviews en 30 jours, petite sœur de la série préférée de ta série préférée et qui vous fera passer un chouïa le temps du 17 mars au 15 avril. Et comme le confinement l’impose ? On fait ça par Skype, tout simplement.

Qui veut faire un tour dans le Bayou ? Allez, on y va, c’est au tour des Pels de passer à l’Apéro TrashTalk. Et qui dit Pels dit forcément Zion Williamson. Après des mois d’attente, le phénomène sorti de Duke a fait des débuts fracassants dans la Grande Ligue, et on va évidemment beaucoup parler du bonhomme. Beaucoup, mais pas uniquement. Car on est sur un Apéro Pelicans, pas un Apéro Zion. Avec le transfert d’Anthony Davis l’été dernier, NOLA avait notamment récupéré Brandon Ingram et Lonzo Ball, et les deux ont montré de beaux progrès, en particulier le premier. BI est en effet devenu All-Star cette année et un candidat au MIP. Bien ouéj ! Au niveau des résultats collectifs, Jrue Holiday et ses potes étaient très mal partis mais ont ensuite su redresser la barre pour s’incruster dans la course aux Playoffs, avec un bilan global de 28 victoires pour 36 défaites au moment où la NBA a décidé de mettre sa saison sur pause.

Allez, vous connaissez la chanson et ça bouge pas : on s’installe avec binouzes et cacahuètes si vous avez réussi à en trouver chez Carrefour, et nous on expérimente sans plus attendre notre nouveau mode de fonctionnement : l’apéro… à distance.