La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : LeBron ne s’arrête jamais, pratique d’avoir une salle de muscu à domicile

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# La ligue japonaise repousse la reprise de la saison

Récemment, la ligue japonaise a tenté de reprendre à huis clos et quelques matchs ont été joués. Mais visiblement, cette reprise n’a pas pu se faire dans de bonnes conditions et c’était plutôt un gros bordel, avec des matchs annulés au dernier moment et des joueurs qui ont refusé de jouer (plusieurs joueurs testés ont notamment été diagnostiqués avec de la fièvre). D’après ESPN, la reprise de la Japan’s B League a ainsi été repoussée jusqu’au 1er avril minimum.

Six year NBA veteran Jeff Ayres fled Japan due to his discomfort with how the league and his team, the Shiga Lakestars, handled the coronavirus situation. "It was a reckless environment. They were more worried about their bottom line than player safety." https://t.co/YVmF0Fu6vr — Jonathan Givony (@DraftExpress) March 21, 2020

# La NBA annonce le lancement de la campagne « NBA Together »

Dans la lutte contre la crise du coronavirus, la Grande Ligue a décidé de lancer la campagne « NBA Together ». Il ne faut pas avoir fait une fac d’anglais pour comprendre le message qui se cache derrière cette campagne : Tous ensemble face au COVID-19. Selon les mots de la NBA, l’objectif est de « soutenir, impliquer, informer et inspirer la jeunesse, les familles et les fans » dans cette période définitivement pas comme les autres.

The @nba Family is introducing #NBATogether, a global community and social engagement campaign that aims to support, engage, educate and inspire youth, families and fans in response to the COVID-19 pandemic. Learn More: https://t.co/K56KPsDyOZ pic.twitter.com/tDfz6mtUwU — Ben Simmons (@BenSimmons25) March 21, 2020

# Adam Silver : « C’est trop tôt pour pouvoir estimer l’impact économique »

La crise du COVID-19 a évidemment un gros impact économique sur de nombreux secteurs et la NBA ne fait pas exception. Adam Silver a bien conscience de cela, mais il n’a pas voulu trop s’avancer sur les conséquences financières de la pandémie sur la Grande Ligue (via l’Associated Press).

« C’est trop tôt pour pouvoir estimer l’impact économique. Nous analysons plusieurs scénarios jour après jour, voire même heure après heure, et nous allons continuer à examiner les conséquences financières. Évidemment, ce n’est pas très beau à l’heure actuelle mais peu importe le secteur, tout le monde est dans le même bateau. »

# Pendant ce temps-là…

LeBron putting in work at home 😤 (via @KingJames) pic.twitter.com/qSWpReiP89 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 22, 2020

The James family gives it a go. 🤣(via bronny/TikTok) pic.twitter.com/lnPO9lUoFY — House of Highlights (@HoHighlights) March 22, 2020

❄️ M A S K E D T R A E ❄️ #QuarantineWork pic.twitter.com/MYrZ9fqMyl — Trae Young (@TheTraeYoung) March 21, 2020