NBA Review 2019-20 : les New York Knicks ! Apéro TrashTalk

Chose promise, chose due. La saison NBA historiquement raccourcie (peut-être même déjà terminée) et la France entrant au 17 mars dans une période assez étrange de son histoire, il fallait donc pour TrashTalk trouver un moyen de refaire sourire un peu la communauté, de lui donner un peu à manger. Bim, bam, boum, voici donc les… 30 reviews en 30 jours, petite sœur de la série préférée de ta série préférée et qui vous fera passer un chouïa le temps du 17 mars au 15 avril. Et comme le confinement l’impose ? On fait ça par Skype, tout simplement.

On ne change pas une franchise qui fait n’importe quoi, et place aujourd’hui à nos amis des Knicks, encore une fois auteurs d’une saison qui leur ressemble tant. La promesse d’une équipe de All-Stars qui débarque à l’été 2019 ? Bienvenue à Julius Randle, Marcus Morris et Bobby Portis. Un n°3 de Draft à haut potentiel pour enfin faire sourire le Madison ? On va dire qu’on repousse la joie à l’année prochaine. Une fanbase française qui s’attendait à voir – enfin – Frank Ntilikina un peu plus responsabilisé ? Lol. On rajoute un président viré et un autre qui arrive, un coach viré et un autre qui arrive, des défaites qui vont et qui viennent et au bout du compte on a donc… une saison comme une autre pour l’un des plus grands cirques de NBA depuis dix ans. Le pire dans tout ça ? C’est qu’on adore ça.

Allez, vous connaissez la chanson et ça bouge pas : on s’installe avec binouzes et cacahuètes si vous avez réussi à en trouver chez Carrefour, et nous on expérimente sans plus attendre notre nouveau mode de fonctionnement : l’apéro… à distance.