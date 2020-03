Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 2014, quand Kevin Durant dégoûtait les Raptors du basket

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Pour ceux qui n’ont toujours pas capté comment fonctionne un LP, c’est par ici

Le match : Raptors – Thunder, 21 mars 2014

La feuille de stats : c’est juste ici

Le lien du match : juste là

C’était il y a six ans jour pour jour, le 21 mars 2014. À Oklahoma City à l’époque, Kevin Durant n’est pas encore considéré comme un traître par bon nombre de fans NBA, il est plutôt en route pour son premier et unique titre de MVP de saison régulière. Sur le parquet des Raptors ce soir-là, KD propose un véritable récital au public de Toronto en sortant tout simplement l’une de ses meilleures performances en carrière. Obligé de se débrouiller sans Russell Westbrook pendant une bonne partie du match, ce dernier se blessant au genou au cours de la rencontre, Durant active le mode « Easy Money Sniper » face à des Dinos au bord de l’extinction, mais bien décidés à défendre leur territoire. Résultat, ça donne une rencontre bien kiffante avec un énorme money time et du suspense jusqu’à la toute dernière seconde. Parfait pour passer un bon samedi soir.

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !