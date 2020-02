NBA Trade Deadline 2020 – le récap : toutes les rumeurs de la nuit dans un seul papier, Miami préchauffe !

Semaine de trade deadline oblige en NBA, on sait que les infos sont parfois trop nombreuses et vont parfois trop vite. Du coup ? On a pensé à vous et on a mis en place ceci : le récap, chaque jour, pour ne rien louper des rumeurs de transferts qui pourraient avoir lieu au buzzer. Allez, café, zébardi.

1er transfert de la nuit : Andre Iguodala à Miami

2ème transfert de la nuit : Dewayne Dedmon à Atlanta

Compliqué pour les Lakers, qui s’activent en ce moment mais se retrouvent dans une impasse. Comment récupérer de l’aide à la mène, quand il y a peu d’options sur le marché et des pièces de monnaie difficiles à marchander ? Kyle Kuzma pourrait tout à fait être échangé ce jeudi, mais son contrat (rookie) et sa production (parfois décisive, parfois mauvaise) refroidissent du monde. Rob Pelinka tentera tout jusqu’au buzzer, le GM des Lakers veut le titre cette année. Si cela ne bouge pas avant 21h, rendez-vous sur le marché du buyout.

Pas grand chose à attendre de la part des Spurs ce jeudi, seuls Marco Belinelli et DeMarre Carroll pourraient et devraient être transférés. Rendez-vous cet été pour de plus grands changements à San Antonio.

En transférant Dewayne Dedmon ce mercredi, les Kings pourraient définitivement fermer la porte aux rumeurs entourant Bogdan Bogdanovic. Mentionné pendant un moment sur le marché des transferts, le Serbe devrait passer la deadline sans faire ses valises.

Il est 6h15 au moment où ces lignes sont écrites, ne pas être surpris si Gallinari est transféré dans la matinée. Le Thunder, les Grizzlies et le Heat sont en train de mettre en place un deal à trois équipes, qui pourrait permettre à Miami de récupérer Iguodala et Gallinari en quelques heures. Jeu de négociation en cours concernant la protection des choix de Draft à inclure dans la balance.

Les Warriors reniflent une dernière fois l’odeur du marché des transferts. Rien de prévu concernant D’Angelo Russell, on en reparle en juin prochain, beaucoup plus forte probabilité de voir Burks bouger dans les prochaines heures.

Les Suns veulent participer à la course aux Playoffs. Mais alors pourquoi Oubre est-il dans les rumeurs de transferts ? Des équipes appellent Phoenix, la moindre des choses est de répondre au téléphone. Pour rappel, Kelly Oubre et Aron Baynes sont, de loin, les deux pièces les plus intéressantes à marchander qui ne s’appellent pas Devin Booker et Deandre Ayton. Difficile de croire à un trade d’Oubre dans les heures à venir, mais les Suns pourraient augmenter leur agressivité et proposer des deals déterminants à des franchises adverses ce jeudi. Playoffs en tête.

Voilà pour ce petit récap autour de la NBA, il est exactement 06h30 du matin au cas où une bombe tombe sur la planète basket.