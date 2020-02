Nick Nurse sera le coach de la Team Giannis au All-Star Game : la Triforce canadienne se réunit à Chicago

Des joueurs aux coachs, ça y est, on connait enfin le roster complet du match des étoiles qui aura lieu à Chicago le 16 février. Ça sera donc Nick Nurse qui aura l’honneur de coacher la Team Giannis. L’entraîneur d’une équipe canadienne qui coache un Grec, c’est le All-Star Game ou le Global Game ?

Après l’annonce des remplaçants du All-Star Game plus tôt dans la semaine, c’est désormais Nick Nurse qui a vu son nom être appelé pour diriger la Team Giannis. Le coach des Raptors est récompensé pour son travail avec les siens, qu’il a su mener à la deuxième place de l’Est avec un bilan de 35 victoires pour 14 défaites, en étant accessoirement sur une série de dix victoires. Toujours aussi accessoirement, il réalise tout ça sans son MVP des Finales Kawhi Leonard. Il avait tout prévu en développant Pascal Siakam à un niveau de All-Star, chapeau Nick. La grosse série de Toronto aura permis de creuser l’écart avec les Celtics et le Heat, qui collent toujours au score, pas de Brad Stevens ni d’Erik Spoelstra sur le banc donc. Et si la machine Toronto est aussi bien huilée, c’est en grande partie grâce au travail de son entraîneur. Avec un groupe qui gagne autant en confiance qu’en expérience, Toronto n’est définitivement plus l’équipe punchline qui galère à l’arrivée des Playoffs. Nick Nurse aura donc bien mérité sa place de coach au All-Star Game, où il retrouvera ses deux joueurs, Kyle Lowry et Spicy P. L’occasion, si c’était encore nécessaire, de bien placer le Canada sur la carte de la NBA.

Si Mike Budenholzer fait mieux sur la régulière avec ses Bucks, déjà choisi au All-Star Game l’année précédente, impossible de rempiler pour le staff de Milwaukee : faut bien faire un peu de place aux petits nouveaux. Et puis bon, Nick Nurse c’est pas Tyronn Lue non plus. Passé par l’Europe, les équipes universitaire et la G League, Nick s’est fait un nom et une expérience, dans son coin, petit à petit. Dans l’ombre de Dwane Casey de 2013 à 2018, Coach Nurse prend sa place après une déroute de plus des Dinos face aux Cavs, sombre époque dite de LeBronto. Depuis ? Titré lors de son année rookie, bon d’accord, là, comme Tyronn Lue, puis coach au All-Star Game en tant que sophomore. On attend de voir ce que l’ami Nicky va nous faire pour sa troisième année, mais on peut déjà parler de bases solides. Gare à vous LeBron et Frank Vogel, le vent canadien risque de souffler à Chicago. Enfin, ça, c’est si la nouvelle formule du Kamoulox All-Star Game parvient vraiment à motiver tout le monde.

Avec Siakam, Lowry, et maintenant Nick Nurse, les Raptors sont donc triplement représentés le 16 février. Le Canada peut être fier de ses hommes et de ses bambins, ils sont les seuls à faire aussi bien à l’Est cette année. Le Torontois rejoindra Frank Vogel sur les bancs de Chicago. Deux grands stratèges donc, de quoi proposer de beaux systèmes. Ah non, c’est le All-Star Game.

Source texte : ESPN.com