Buddy Hield revient au concours à trois points : le sniper des Kings a une revanche à prendre à Chicago

Pour sa toute première participation l’an passé, le guard des Sacramento Kings Buddy Hield avait bien figuré dans le concours à trois points du All-Star Weekend. Il avait cependant échoué en finale en s’inclinant face à Joe Harris et Stephen Curry. Est-ce qu’il va réussir à aller jusqu’au bout pour cette édition 2020 ?

On connaît un nouveau participant pour le concours à trois points du prochain All-Star Weekend. Il s’agit de Buddy Hield – finaliste la saison passée – d’après Chris Haynes de Yahoo Sports. Il s’était hissé sur la dernière marche du podium pour l’édition à Charlotte. Pour celle de Chicago dans deux semaines, Buddy aura à cœur de faire mieux. Et il a des arguments à faire valoir. Le numéro 6 de la Draft 2013 tourne cette saison à 20,3 points par match en 33,8 minutes de jeu, avec 178 tirs du parking rentrés au total. Il n’y a que Damian Lillard et James Harden qui sont devant lui en nombre de tirs primés marqués par match. Le produit d’Oklahoma fait filoche 3,7 fois en 9,9 tentatives de moyenne, soit 37,3%. Le pourcentage de réussite est en baisse par rapport à l’an dernier (42,7% en 2018-19) mais ça reste pas mal tout ça… Globalement, les Kings vivent une saison compliquée et Buddy a d’ailleurs perdu sa place de titulaire récemment, lui qui a commencé les quatre derniers matchs de Sacramento sur le banc. Cependant, il a quand même claqué son record en carrière contre Minnesota le 27 janvier dernier, avec 42 points inscrits et neuf tirs derrière l’arc.

Mais face à qui Buddy Hield va-t-il pouvoir se frotter ? On apprenait hier que Damian Lillard avait accepté l’invitation au concours. Il sera rejoint aussi par Trae Young, dont Haynes a confirmé la présence. Hield aura encore fort à faire s’il veut rafler la mise. De plus, Luka Doncic et le tenant du titre Joe Harris ont aussi été invités au concours mais on attend encore leur réponse. La saison passée, dix joueurs se sont relayés pour enchaîner le plus grand nombre de ficelles de loin. Nous avons déjà trois noms, il ne reste plus qu’à voir qui sera là pour les empêcher d’emporter le concours. Lorsqu’on se penche sur le classement des meilleurs snipers de la NBA, on peut penser à des mecs comme Davis Bertans ou Duncan Robinson par exemple, entre autres. Enfin, la Ligue peut aussi proposer en lot de consolation le contest à Bradley Beal et Zach LaVine. Deux joueurs déçus de ne pas être conviés au match des étoiles, qui pourraient se faire un malin plaisir de se venger sur leurs adversaires du soir. Cela reste toutefois peu probable pour LaVine, dont on reportait déjà que sa participation au concours de dunks dépendait de sa présence au All-Star Game.

Nous sommes à une quinzaine de jours du All-Star Weekend, les derniers noms qui participeront aux différents concours ne vont pas tarder à tomber. À voir qui défiera Lillard, Hield et Young… Si le joueur de Sacto a accepté de participer, nul doute qu’il le fait pour se rattraper de la saison dernière. Il a déjà de beaux adversaires face à lui.

