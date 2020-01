Ja Morant décline l’invitation pour le Slam Dunk Contest : dommage, on aurait bien vu une collab’ avec Kevin Love

Nous sommes déjà à un mois du All-Star Weekend, que le temps passe vite quand on s’amuse. Les votes du main event vont bientôt être clos mais les cartons d’invitations aux différents concours continuent encore d’être envoyés par la NBA. Abordé pour participer au concours de dunks, Ja Morant a gentiment refusé.

Le second choix de la dernière Draft, Ja Morant, régale cette saison. Il fait d’ailleurs partie du Top 10 des guards à l’Ouest pour participer au match des étoiles, mais on l’imaginait bien au Slam Dunk Contest. Il faut dire que le jeune meneur nous a montré quelques petites choses qui mettent l’eau à la bouche. On se souvient tous de la tentative d’assassinat sur Kevin Love. Vous avez peut-être vu passer plus récemment un reverse avec DeMar DeRozan qui passait justement par là. D’ailleurs, il partait de base pour un 360 mais lorsqu’il a vu quelqu’un revenir défendre, le pauvre a dû changer de plan en route. Le nouveau franchise player des Grizzlies (c’était rapide) est non seulement un malade mais en plus c’est un énorme dunkeur en match. La hype est bien présente autour du favori pour succéder à Luka Doncic au palmarès du ROY et la Ligue lui avait logiquement proposé de participer à ce concours. Malheureusement, Chris Haynes de Yahoo Sports a indiqué qu’il avait refusé la proposition. On ne saura donc pas dès cette saison si Ja est aussi bon au dunk en concours qu’avec cinq mecs en face.

Si Morant a décliné cette participation, c’est parce qu’il veut profiter du All-Star break pour recharger les batteries et repartir à fond pour le reste de la saison. La campagne des Oursons reste sa priorité alors on s’éloigne un peu des paillettes du All-Star Weekend pour se concentrer sur son principal objectif. On connait le fameux rookie wall et il n’est pas du genre à se le prendre de plein fouet. Surtout, son équipe est bien classée et peut se mettre à rêver de Playoffs. Memphis est actuellement 8ème de la Conférence Ouest avec deux victoires d’avance sur son poursuivant, San Antonio. Et on ne peut pas dire que la tendance soit vers un tassement des résultats dans le Tennessee où les hommes de Taylor Jenkins restent sur six victoires de suite en ayant tapé des équipes comme les Rockets et les Clippers. Ils bénéficient également d’un calendrier qu’on qualifiera d’abordable pour la fin de ce mois. Autant de raisons pour que Ja Morant se la joue tranquille autour des événements de Chicago cette année. Le produit de Murray State est bien chaud pour aller chercher les Playoffs dès sa première saison chez les pros, ce qui justifie son choix. On est tous en mesure de comprendre, sauf peut-être les Celtics qui possèdent le premier tour de Draft des Grizzlies en juin prochain.

Heureusement, le rookie ne ferme pas la porte à une future participation au concours. Si jamais il y concourt un jour, il sera gentil de nous éviter les délires à base de drones par exemple. En tout cas, refuser cette proposition pour se concentrer sur un objectif plus important démontre bien la maturité et la détermination du garçon. Ja c’est le sang.

Source texte : Yahoo Sports