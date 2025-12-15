En pleine ascension, les Spurs prêts à laisser passer le train Antetokounmpo ?

Faisant partie des favoris pour obtenir Giannis Antetokounmpo si ce dernier débarque sur le marché des transferts, les Spurs seraient plutôt dans l’optique de garder leur groupe actuel intact. La bande de Victor Wembanyama est actuellement en pleine ascension.

D’après l’insider Marc Stein, la franchise de San Antonio serait prête à laisser passer le train Giannis Antetokounmpo même si celui-ci s’arrête à la station « transfert ».

Continuité, progression collective, jeunesse très prometteuse à développer, ce sont les mots d’ordre actuellement à Fort Alamo, et les Spurs n’ont pas envie de sacrifier cela, même pour un monstre comme Giannis.

There’s growing belief among trade-trackers that SA and Houston, like OKC, don’t plan to chase Antetokounmpo even if the Bucks ultimately do decide to consider in-season proposals. All three, as you can imagine, like what they have going. » – Marc Stein https://t.co/zySQciYh0P pic.twitter.com/RFBrdhQJ83

Théoriquement, les Spurs ont tout ce qu’il faut pour créer un tandem Antetokounmpo – Wembanyama qui ferait flipper toute la NBA. Mais au vu de la superbe dynamique du début de saison (18 victoires en 25 matchs, Top 5 à l’Ouest), San Antonio compte sur le noyau actuel pour monter vers les sommets de la Conférence Ouest. La victoire exceptionnelle contre le Thunder, samedi en NBA Cup, ne peut que renforcer cette position.

Pour obtenir Giannis, les Spurs devraient probablement sacrifier Dylan Harper ou Stephon Castle (entre autres), qui montrent tous les deux de très belles choses cette saison. Avec De’Aaron Fox, San Antonio possède une triplette jeune et hyper excitante sur le backcourt pour entourer Wemby. Il y a un joli équilibre collectif qui a été trouvé et surtout le groupe vit très bien. Bouleverser tout ça pour acquérir une superstar, aussi forte soit-elle, ça ne ressemble pas vraiment à une décision « Spurs ».

Faire un transfert pour Antetokounmpo (31 ans) accélèrerait automatiquement la timeline de San Antonio, à un moment où le Thunder règne sur la Ligue. Pas sûr que ce soit le bon plan de sacrifier de la profondeur pour tenter de concurrencer OKC sur le court terme, surtout que la durabilité de Giannis devient un sujet en NBA. Le Freak est à nouveau à l’infirmerie pour plusieurs semaines, la faute à une blessure au mollet.

Jouer la carte de la continuité ou faire un gros coup pour Giannis ? San Antonio semble opter pour la première option. Une décision sans doute plus sage et qui correspond à l’ADN Spurs.