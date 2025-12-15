La nuit des Français en NBA : belle sortie pour Zaccharie Risacher contre les Sixers

Pas mal de Français sur les parquets de NBA cette nuit, c’est l’heure de faire le point ! Zaccharie Risacher a bien joué, et s’offre le titre de tricolore de la soirée.

Les résultats de la nuit en NBA :

Pacers – Wizards : 89-108

– Wizards : 89-108 Cavaliers – Hornets : 111-119 a.p.

: 111-119 a.p. Hawks – Sixers : 120-117

– Sixers : 120-117 Nets – Bucks : 127-82

– Bucks : 127-82 Wolves – Kings : 117-103

– Kings : 117-103 Bulls – Pelicans : 104-114

: 104-114 Suns – Lakers : 114-116

: 114-116 Blazers – Warriors : 136-131

Zaccharie Risacher

15 points, 1 passe, 2 interceptions à 5/9 au tir en 21 minutes pour Zacch, qui signe un beau match dans la victoire des Hawks contre les Sixers !

Zacch clutch pull-up jumper 😁 pic.twitter.com/Gf8EA6P4Oi

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 15, 2025

Rudy Gobert

7 points, 12 rebonds, 3 passes à 3/4 au tir en 20 minutes pour Rudy Gobert, qui a quitté la rencontre en cours de jeu pour raisons personnelles. Peut-être la naissance de son deuxième enfant ?

Dane Moore rapporte que Rudy Gobert a quitté le match du soir face aux Kings. Peut-être en raison de la naissance de son deuxième enfant ? Son ex-compagne devait accoucher ces jours-ci. 👶 https://t.co/ry0DYRIQIS

— Maxime Aubin (@MaximeAubin1) December 15, 2025

Maxime Raynaud

8 points, 6 rebonds à 3/6 au tir en 26 minutes dans la défaite des Kings à Minneapolis.

Tidjane Salaün et Moussa Diabaté

6 points, 2 rebonds, 2 passes à 2/3 au tir en 14 minutes pour Tidjane, et 5 points, 6 rebonds à 2/3 au tir aussi pour Moussa Diabaté en 22 minutes. Les Hornets s’imposent en prolongation à Cleveland.

Sidy Cissoko et Rayan Rupert

6 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception à 2/6 au tir en 28 minutes pour Sidy Cissoko, et 6 minutes de jeu pour Rayan Rupert contre les Warriors.

Le programme NBA de ce soir :