La nuit des Français en NBA : belle sortie pour Zaccharie Risacher contre les Sixers
Le 15 déc. 2025 à 08:40 par Nicolas Vrignaud
Pas mal de Français sur les parquets de NBA cette nuit, c’est l’heure de faire le point ! Zaccharie Risacher a bien joué, et s’offre le titre de tricolore de la soirée.
Les résultats de la nuit en NBA :
- Pacers – Wizards : 89-108
- Cavaliers – Hornets : 111-119 a.p.
- Hawks – Sixers : 120-117
- Nets – Bucks : 127-82
- Wolves – Kings : 117-103
- Bulls – Pelicans : 104-114
- Suns – Lakers : 114-116
- Blazers – Warriors : 136-131
Zaccharie Risacher
15 points, 1 passe, 2 interceptions à 5/9 au tir en 21 minutes pour Zacch, qui signe un beau match dans la victoire des Hawks contre les Sixers !
Zacch clutch pull-up jumper 😁 pic.twitter.com/Gf8EA6P4Oi
— Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 15, 2025
Rudy Gobert
7 points, 12 rebonds, 3 passes à 3/4 au tir en 20 minutes pour Rudy Gobert, qui a quitté la rencontre en cours de jeu pour raisons personnelles. Peut-être la naissance de son deuxième enfant ?
Dane Moore rapporte que Rudy Gobert a quitté le match du soir face aux Kings. Peut-être en raison de la naissance de son deuxième enfant ? Son ex-compagne devait accoucher ces jours-ci. 👶 https://t.co/ry0DYRIQIS
— Maxime Aubin (@MaximeAubin1) December 15, 2025
Maxime Raynaud
8 points, 6 rebonds à 3/6 au tir en 26 minutes dans la défaite des Kings à Minneapolis.
Tidjane Salaün et Moussa Diabaté
6 points, 2 rebonds, 2 passes à 2/3 au tir en 14 minutes pour Tidjane, et 5 points, 6 rebonds à 2/3 au tir aussi pour Moussa Diabaté en 22 minutes. Les Hornets s’imposent en prolongation à Cleveland.
Sidy Cissoko et Rayan Rupert
6 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception à 2/6 au tir en 28 minutes pour Sidy Cissoko, et 6 minutes de jeu pour Rayan Rupert contre les Warriors.
Le programme NBA de ce soir :
- 1h : Celtics – Pistons
- 1h30 : Heat – Raptors
- 3h : Jazz – Mavericks
- 3h30 : Nuggets – Rockets
- 4h30 : Clippers (Nicolas Batum) – Grizzlies