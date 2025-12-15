Résumé de la nuit en NBA : les Bucks s’écroulent complètement à Brooklyn (127-82)
Le 15 déc. 2025 à 08:11 par Nicolas Vrignaud
Par ici le résumé de la nuit en NBA ! Les Lakers sur un fil, Stephen Curry monumental mais perdant, les Bucks au fond de l’abîme… On fait le point sur les huit rencontres de la soirée !
Les résultats de la nuit en NBA :
- Pacers – Wizards : 89-108
- Cavaliers – Hornets : 111-119 a.p.
- Hawks – Sixers : 120-117
- Nets – Bucks : 127-82
- Wolves – Kings : 117-103
- Bulls – Pelicans : 104-114
- Suns – Lakers : 114-116
- Blazers – Warriors : 136-131
Ce qu’il faut retenir :
- Match pas vraiment remarquable entre Wizards et Pacers. Washington s’impose et signe sa 4e victoire de la saison, toujours sans Alex Sarr ni Bilal Coulibaly.
- Les Hornets tapent Cleveland en prolongation dans l’Ohio. Masterchiasse de Donovan Mitchell, qui termine à 18 points avec un sale 6/24 au tir. Kon Knueppel continue sa superbe saison avec 29 points, à 11/19 au tir.
- Les Sixers d’un excellent Paul George (35 points) s’inclinent de peu face aux Hawks. Zaccharie Risacher inscrit 15 points.
- Milwaukee touche le fond à Brooklyn : -45 ! Les Nets égalent la plus large victoire de leur histoire, qui datait de 1993… Giannis Antetokounmpo doit être content.
- Les Wolves s’imposent au terme d’une prestation collective, face aux Kings.
- Pas d’enchaînement pour les Bulls, à domicile contre les Pelicans. Cette équipe est maudite ou quoi ?
- Fin de match invraisemblable à Phoenix, et les Lakers s’imposent sur le fil !
- Stephen Curry a sorti une performance légendaire (48 points, 12/19 du parking), mais les Warriors ne parviennent pas à gagner à Portland…
Le highlight de la nuit :
YOU CAN’T SCRIPT THIS ANY BETTER.
Dillon Brooks gives the Suns the lead.
Dillon Brooks chest bumps LeBron.
Dillon Brooks gets ejected. pic.twitter.com/yAM6EchBV3
— NBA Memes (@NBAMemes) December 15, 2025
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme NBA de ce soir :
- 1h : Celtics – Pistons
- 1h30 : Heat – Raptors
- 3h : Jazz – Mavericks
- 3h30 : Nuggets – Rockets
- 4h30 : Clippers – Grizzlies