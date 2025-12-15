TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé de la nuit en NBA : les Bucks s’écroulent complètement à Brooklyn (127-82)

Le 15 déc. 2025 à 08:11 par Nicolas Vrignaud

Doc Rivers NBA 21 novembre 2024
Source image : NBA League Pass

Par ici le résumé de la nuit en NBA ! Les Lakers sur un fil, Stephen Curry monumental mais perdant, les Bucks au fond de l’abîme… On fait le point sur les huit rencontres de la soirée !

Les résultats de la nuit en NBA :

  • Pacers – Wizards : 89-108
  • Cavaliers – Hornets : 111-119 a.p.
  • Hawks – Sixers : 120-117
  • Nets – Bucks : 127-82
  • Wolves – Kings : 117-103
  • Bulls – Pelicans : 104-114
  • Suns – Lakers : 114-116
  • Blazers – Warriors : 136-131

Ce qu’il faut retenir :

  • Match pas vraiment remarquable entre Wizards et Pacers. Washington s’impose et signe sa 4e victoire de la saison, toujours sans Alex Sarr ni Bilal Coulibaly.
  • Les Hornets tapent Cleveland en prolongation dans l’Ohio. Masterchiasse de Donovan Mitchell, qui termine à 18 points avec un sale 6/24 au tir. Kon Knueppel continue sa superbe saison avec 29 points, à 11/19 au tir.
  • Les Sixers d’un excellent Paul George (35 points) s’inclinent de peu face aux Hawks. Zaccharie Risacher inscrit 15 points.
  • Milwaukee touche le fond à Brooklyn : -45 ! Les Nets égalent la plus large victoire de leur histoire, qui datait de 1993… Giannis Antetokounmpo doit être content.
  • Les Wolves s’imposent au terme d’une prestation collective, face aux Kings.
  • Pas d’enchaînement pour les Bulls, à domicile contre les Pelicans. Cette équipe est maudite ou quoi ?
  • Fin de match invraisemblable à Phoenix, et les Lakers s’imposent sur le fil !
  • Stephen Curry a sorti une performance légendaire (48 points, 12/19 du parking), mais les Warriors ne parviennent pas à gagner à Portland…

Le highlight de la nuit :

YOU CAN’T SCRIPT THIS ANY BETTER.

Dillon Brooks gives the Suns the lead.
Dillon Brooks chest bumps LeBron.
Dillon Brooks gets ejected. pic.twitter.com/yAM6EchBV3

— NBA Memes (@NBAMemes) December 15, 2025

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir :

  • 1h : Celtics – Pistons
  • 1h30 : Heat – Raptors
  • 3h : Jazz – Mavericks
  • 3h30 : Nuggets – Rockets
  • 4h30 : Clippers – Grizzlies

 

 

