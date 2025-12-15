Les Lakers s’imposent à Phoenix au terme d’un money time dingue ! (114-116)

Les Suns étaient menés de 20 points à 8 minutes de la fin du match, et ils ont presque réussi à gagner face à des Lakers en grande panique. Ce money time a aussi été marqué par l’exclusion de Dillon Brooks, qui s’est chauffé avec LeBron James. Globalement, et même si on n’en parle pas beaucoup d’habitude, on ne retiendra pas la performance du corps arbitral pour les bonnes raisons.

Une adresse à 3-points ignoble (7/37), une adresse globale pas franchement notable (43%). Les Lakers avaient rassemblés tous les éléments pour perdre un match de basket, cette nuit. Ils s’imposent néanmoins chez les Suns, non sans avoir souffert puisque les Purple and Gold menaient de 20 points au score en début de 4e quart-temps.

Les Lakers pensaient peut-être avoir match gagné, mais ils ont trouvé une formidable résistance chez les locaux. Devin Booker, Collin Gillespie et Mark Williams sont les artisans du gros run de retour dans le match. Les Lakers sont sonnés, mais trouvent les ressources pour s’en sortir avec une victoire in-extremis, grâce à deux lancers réussis de LeBron James sur une faute à 3-points.

LeBron got tech after having words with Dillon Brooks 😳 pic.twitter.com/yYiEEQeRpV

Le King finit le match avec une faute technique, pour s’être embrouillé avec Dillon Brooks. L’incident a eu lieu durant le 3e quart-temps, et on avoue être ici un peu surpris de la sanction de James étant donné qu’il pose manifestement ses mains sur l’arbitre d’un manière qui semble pour le moins véhémente.

Après un 3-points primé qui aurait pu (à la vision des images) donner lieu à un lancer bonus pour une faute de James, Brooks vrille et est exclu pour un geste antisportif. Là dessus, la logique est entièrement respectée.

YOU CAN’T SCRIPT THIS ANY BETTER.

Dillon Brooks gives the Suns the lead.

Dillon Brooks chest bumps LeBron.

Dillon Brooks gets ejected. pic.twitter.com/yAM6EchBV3

On regrette cependant que les arbitres aient choisi de donner trois lancers sur la possession suivante à James, pour une faute (elle semble bien y être, quand même) infiniment plus légère que celle commise sur Brooks. Un enchaînement qui fera assurément beaucoup parler, et on attend déjà avec impatience le rapport des arbitres pour les deux dernières minutes…