Stephen Curry historique à Portland : 48 points à 12/19 du parking… dans la défaite

On n’imagine sans doute pas la frustration actuelle de Stephen Curry. La star des Warriors vient de pondre un match digne de son année MVP unanime à Portland, avec 48 points à 16/26 au tir dont 12/19 de loin. Une performance stratosphérique qui n’a pas empêché Golden State de perdre chez les Blazers…

Stephen Curry est devenu cette nuit le joueur de plus de 30 ans avec le plus de matchs à 40 points (minimum) en carrière. 45 fois, soit une de plus que Michael Jordan. Il égale également le reste de la NBA all-time au nombre de matchs à 12 tirs à 3-points réussis en carrière (5). Et cette phrase est absolument irréelle.

🧑‍🍳 STEPHEN CURRY MO-NU-MEN-TAL À PORTLAND :

🔸48 POINTS

🔸16/26 AU TIR, 12/19 À 3-POINTS !!!

🔸2 passes, 3 rebonds, 3 interceptions

Coup de chaud ÉNORME de Steph, qui devient le joueur de plus de 30 ans avec le plus de matchs à 40 points ALL-TIME ! 🤯

Mais hélas… les… pic.twitter.com/bN6ClvPPcP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 15, 2025

Pour autant, une telle performance n’a pas été suffisante, puisque les Warriors se sont inclinés à Portland. Fin de match mal exécutée, duo Shaedon Sharpe – Jerami Grant bouillant (35 points chacun) et les Dubs n’ont pas réussi à prendre la victoire.

Steph Curry dazzled as only Steph Curry can, despite the Warriors loss.

🍳 48 PTS

🍳 3 STL

🍳 12 3PM

He passes Michael Jordan for the most 40-PT games after turning 30 (45) in NBA HISTORY 🤯 pic.twitter.com/rbD8KISfWi

— NBA (@NBA) December 15, 2025

On regrette beaucoup, encore et toujours cette saison, que Curry soit beaucoup trop seul dans ce genre de rencontre. Aucun joueur des Warriors à côté de lui ne passe la barre des 17 points, Jimmy Butler y compris.

Les éléments de la réussite de la fin de saison régulière dernière, où les Warriors avaient surpris la ligue en étant particulièrement dominants, ne sont plus réunis. Jimmy Butler est trop écarté de la création, le groupe est bien trop fragile sans Steph sur le parquet. L’heure de faire un gros transfert pour offrir réellement une dernière chance de titre à Curry ?

Ah oui aussi, dans la catégorie des statistiques de MABOULE 😭

Matchs avec minimum 12 tirs à 3-points réussis :

5 – Stephen Curry

5 – Tout le reste des joueurs dans l’histoire NBA

3 – Klay Thompson

Celle-ci, bon courage pour aller la chercher hein… pic.twitter.com/ks1GhvOt5J

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 15, 2025