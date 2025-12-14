Le combiné du NBA Sunday : les Hawks et Donovan Mitchell pour une cote à 2,39

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 14 décembre 2025, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 8 matchs au programme, dont un sur le fuseau horaire de Châteauroux ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h : Pacers (1,24) – Wizards (4,10)

21h30 : Cavaliers (1,18) – Hornets (5,00)

0h : Hawks (1,51) – Sixers (2,60)

0h : Nets (2,05) – Bucks (1,78)

1h : Wolves (1,14) – Kings (5,80)

1h : Bulls (1,52) – Pelicans (2,55)

2h : Suns (1,92) – Lakers (1,89)

3h : Blazers (2,50) – Warriors (1,53)

Le combiné du NBA Sunday

Les Hawks battent les Sixers (sans prolongation) et Donovan Mitchell marque au moins 29 points (2,39) : Donovan Mitchell est en feu avec 36 points de moyenne en décembre, et affronte une équipe de Charlotte qui possède la 24e défense NBA. Nouveau carton offensif attendu pour Spida, surtout qu’Evan Mobley est forfait et que Darius Garland peine à retrouver son rythme. Avec ça, on mise sur une victoire d’Atlanta face aux Sixers. Tyrese Maxey sera probablement absent tandis que Joel Embiid est également incertain (en plus de Kelly Oubre Jr. forfait). Autant dire que les Hawks de Jalen Johnson sont favoris, même si Nickeil Alexander-Walker pourrait manquer la rencontre.



C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).