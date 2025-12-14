NBA Cup : les Spurs affronteront les Knicks en finale !

L’affiche est officielle : San Antonio et New York se retrouvent à Las Vegas pour la finale de la NBA Cup. D’un côté, des Spurs portés par le retour électrique de Victor Wembanyama. De l’autre, des Knicks guidés par un Jalen Brunson en mode patron. Rendez-vous mardi.

Las Vegas, acte final. La NBA Cup 2025 aura bien droit à son affiche haute en couleurs : Spurs vs Knicks, à T-Mobile Arena, le mardi 16 décembre à 2h30.

Pour San Antonio, le ticket s’est gagné au forceps dans une demi-finale qui a senti le match piège… puis le match signature. Les Spurs ont renversé le Thunder 111-109 en cassant au passage une série de 16 victoires d’OKC. Et forcément, tout le monde a regardé la même chose : Victor Wembanyama, de retour après 12 matchs d’absence (élongation au mollet gauche), limité en minutes… mais pas en impact, avec 22 points, 9 rebonds, et un quatrième quart-temps où il a remis la salle sous tension.

En face, New York a fait du New York : du rythme, du duel, et un meneur qui dicte la soirée. Les Knicks ont dominé Orlando 132-120 derrière un Jalen Brunson à 40 points (saison-high) et 8 passes, avec Towns en soutien massif et une attaque qui a fini par casser le match au bon moment. Résultat : première mission accomplie, cap sur la finale, avec un Brunson qui adore visiblement les projecteurs de Vegas.

🏆 THE CHAMPIONSHIP IS SET 🏆

One game to decide who wins the NBA Cup!

Victor Wembanyama and the Spurs will meet Jalen Brunson and the Knicks in the @emirates NBA Cup Championship on Tuesday (12/16) at 8:30pm/et on Prime! pic.twitter.com/wQLswOOxvj

— NBA (@NBA) December 14, 2025

Et comme c’est une finale de Coupe, il y a le petit détail qui rend tout ça très concret : l’argent. La grille de primes de l’édition 2025 est salée : 530 933 $ par joueur pour le champion, 212 373 $ pour le finaliste battu. Ça ne joue pas à la place des systèmes… mais ça aide à mettre tout le monde dans le même état d’esprit.

Dernier rappel utile : la NBA Cup est un bout de saison régulière déguisé en tournoi… sauf sur un point. Tous les matchs comptent au classement NBA, sauf la finale, qui est la seule exception. Autrement dit : trophée, primes, bague “Cup”… mais pas une victoire de plus au bilan.