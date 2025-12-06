La nuit des Français en NBA : Tidjane Salaün colle 21 points, son record en NBA !
Le 06 déc. 2025 à 07:59 par Hisham Grégoire
Huit français étaient sur les parquets cette nuit en NBA. Tidjane Salaün continue sur sa lancée, Guerschon Yabusele en profite également et Nolan Traoré continue de faire ses preuves en G-League. Récap des performances tricolores de la nuit.
Les résultats de la nuit :
- Celtics – Lakers : 126 – 105 (stats)
- Magic – Heat : 106- 105 (stats)
- Hawks – Nuggets : 134 – 133 (stats)
- Cavaliers – Spurs : 130 – 117 (stats)
- Pistons – Blazers : 122 – 116 (stats)
- Knicks – Jazz : 146 – 112 (stats)
- Raptors – Hornets : 111 – 86 (stats)
- Bulls – Pacers : 105 – 120 (stats)
- Rockets – Suns : 117 – 98 (stats)
- Grizzlies – Clippers : 107 – 98 (stats)
- Bucks – Sixers : 101 – 116 (stats)
- Thunder – Mavericks : 132 – 111 (stats)
Nolan Traoré
Nolan Traoré continue son développement en G-League. Après une première belle performance il y a quelques jours, le français a récidivé cette nuit avec un record à 30 points à 10/13 au tir.
Zaccharie Risacher
Petit match pour l’aiglon cette nuit : 9 points à 4/7 au tir, 0/2 du parking, 1/1 aux lancers et 3 rebonds en 20 minutes.
Sidy Cissoko
8 points à 3/6 au tir et 2/3 du parking, 1 rebond, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 22 minutes.
Guerschon Yabusele
Season high pour Guerschon : 11 points à 5/6 au tir, 1/2 du parking et 2 rebonds en 9 minutes.
Mohamed Diawara
2 points à 1/2 au tir, 2 rebonds, 3 passes et 1 interception en 12 minutes
Moussa Diabaté
3 points à 1/2 au tir et 1/2 aux lancers, 4 rebonds et 1 passe en 15 minutes
Tidjane Salaün
Tidjane Salaün continue de cartonner depuis son retour chez les Hornets : 21 points à 6/8 au tir, 5/6 du parking et 4/4 aux lancers, 3 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre. Son record de points en NBA !
Après un passage rapide par la G-League, Tidjane Salaün a retrouvé l’équipe A des Hornets et ça va TRÈS BIEN ! 🙌🇫🇷
21 points ce soir (5/6 à trois points)
13 points avant hier (3/5 à trois points)
On croise les doigts pour que ça continue ! pic.twitter.com/K8mqHzSA75
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 6, 2025
Nicolas Batum
6 points à 2/7 du parking, 3 rebonds, 4 passes et 1 interception en 30 minutes pour Batman.
Ousmane Dieng
7 points à 2/5 au tir et 1/2 du parking, 2/2 aux lancers, 1 rebond et 1 passe en 21 minutes pour Ousmane Dieng
Le programme NBA de ce soir
- 23h : Nets (Nolan Traoré) – Pelicans
- 1h : Wizards (Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly) – Hawks (Zaccharie Risacher)
- 1h30 : Cavaliers – Warriors
- 1h30 : Pistons – Bucks
- 2h : Heat – Kings (Maxime Raynaud)
- 2h : Wolves (Rudy Gobert et Joan Beringer) – Clippers (Nicolas Batum)
- 2h30 : Mavericks – Rockets