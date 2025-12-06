Tidjane Salaün colle 21 points (son record) face aux Raptors : « C’est juste une histoire de confiance »

Après un début de saison passé principalement en G League, Tidjane Salaün s’est à nouveau fait une place dans la rotation des Hornets. Place qu’il honore en signant cette nuit sa meilleure prestation offensive en carrière : 21 points, 3 rebonds, 1 passes, 1 contre et 1 interception à 6/8 au tir dont 5/6 du parking et 4/4 aux lancers.

Il n’y a qu’à voir la manière dont Kon Knueppel et Charles Lee (coach des Hornets) ont parlé de Tidjane Salaün après la grosse victoire de Charlotte face aux Raptors (86-111) pour comprendre l’importance de la performance du tricolore formé à Cholet Basket. Importante pour l’équipe, car ses tirs ont ont permis d’abord de contribuer à ne pas prendre l’eau puis à assurer la victoire des Hornets.

coast 2⃣ coast

📹 @FDSN_Hornets | @TidjaneSalaun x #HiveMentality pic.twitter.com/KHifRQgJHD

— Charlotte Hornets (@hornets) December 6, 2025



Également importante pour lui, puisqu’il continue à se montrer statistiquement après un passage en G League qui semble lui avoir apporté beaucoup de confiance et d’envie. L’envie de ne pas y retourner, de s’installer pour de bon dans la rotation NBA des Frelons. En envoyant des lignes comme ça, c’est tout droit. Le jeune français s’est exprimé après la rencontre :

« C’est juste une histoire de confiance. Quand je suis confiant, je me sens capable d’être le meilleur… mais c’est aussi parce que mes coéquipiers croient en moi et que nous avons cet esprit combattif et collectif. Nous avons un groupe très déterminé car nous ne voulons pas perdre. Nous voulons gagner, et gagner de la bonne manière. C’est ce que le coach nous a enseigné toute la saison passée. »

Nous parlions plus haut des commentaires élogieux de ses coéquipiers et de son coach. Kon Knueppel (rookie) parle de la prestation de son collègue avec beaucoup de maturité. En même temps, cette équipe est un tel foutoir de blessures et de mecs condamnables juridiquement qu’on sourit de pouvoir compter sur des jeunes droits dans leurs baskets et dans leur tête.

« Tidjane a très bien joué ce soir, il a très bien shooté. Il a été très agressif au cercle et en défense […] Ce sont les choses qui le font remarquer auprès de ses coéquipiers. C’était génial de l’avoir ce soir. »

Même son de cloche du côté de Charles Lee, qui savoure les efforts de son sophomore et ses progrès, notamment dans la compréhension des efforts et la lecture du jeu.

« Depuis son retour, il a intégré à quel point c’était important, défensivement, d’avoir du volume, et de continuer à avoir ce rôle de connecteur offensivement. Ses réflexes lorsqu’il est loin du ballon ont particulièrement progressé. »

Les Hornets enchaîneront ce lundi avec la réception des Nuggets, un défi d’une toute autre envergure pour le groupe et pour Tidjane. Mais si la confiance est là, il n’y a pas de raison pour que ça se passe mal, finalement…

Source : Hornets post-game press conference, R/Hornets.