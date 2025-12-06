Résumé de la nuit en NBA : le Thunder est à 22-1, parce que gagner c’est facile
Le 06 déc. 2025 à 07:52 par Hisham Grégoire
Une nuit très calme en NBA, malgré douze matchs au programme. Les Celtics poursuivent leur bonne dynamique récente, les Bulls sont au fond du trou mais continuent de creuser, c’est le résumé de la nuit en NBA !
Les résultats de la nuit :
- Celtics – Lakers : 126 – 105 (stats)
- Magic – Heat : 106- 105 (stats)
- Hawks – Nuggets : 134 – 133 (stats)
- Cavaliers – Spurs : 130 – 117 (stats)
- Pistons – Blazers : 122 – 116 (stats)
- Knicks – Jazz : 146 – 112 (stats)
- Raptors – Hornets : 111 – 86 (stats)
- Bulls – Pacers : 105 – 120 (stats)
- Rockets – Suns : 117 – 98 (stats)
- Grizzlies – Clippers : 107 – 98 (stats)
- Bucks – Sixers : 101 – 116 (stats)
- Thunder – Mavericks : 132 – 111 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Sans LeBron James et Luka Doncic, les Lakers s’inclinent face à leur rival historique, malgré les 36 points et 8 passes d’Austin Reaves.
- Franz Wagner (32 points, 5 rebonds) et Jalen Suggs (22 points et 5 passes) permettent au Magic de remporter le derby Floridien face au Heat.
- Dans la victoire face aux Hawks, Nikola Jokic fini en quasi triple-double (40-9-8), Jamal Murray en maîtrise (23 points et 12 passes). En face, nouveau triple-double de Jalen Johnson (21 points, 18 rebonds et 16 passes).
- Les 53 points du tandem De’Aaron Fox – Devin Vassell ne permettent pas aux Spurs de s’en sortir face aux Cavs.
- Les Pistons s’imposent face aux Blazers de Deni Avdija (35 points, 9 rebonds et 7 passes), Robert Williams III (8 points, 14 rebonds et 5 (!) contres) et Jerami Grant (29 points, 6 rebonds et 4 passes).
- Les Knicks ont démarré leur match par un 23-0. Jalen Brunson s’est amusé face à la défense du Jazz (33 points).
- Les Hornets ont tabassé les Raptors, et Tidjane Salaün a collé 21 points !
- La descente aux enfers continue pour les Bulls qui s’inclinent face aux Pacers d’un très bon Pascal Siakam (36 points et 10 rebonds).
- 28-4-8-3-1, ce ne sont pas les chiffres du loto mais la ligne de stats de Kevin Durant face à son ex.
- Les Grizzlies de Cedric Coward (23 points, 14 rebonds et 5 passes) viennent à bout des Clippers. Parce que oui.
- Les débandade continue pour les Bucks, orphelins de Giannis Antetokounmpo
- Le Thunder explose les Mavs. Un nouveau jour au bureau.
Le highlight de la nuit :
CLINT CAPELA MY GOODNESS 😳
TWO-HANDED STUFF AT THE RIM! pic.twitter.com/fdmN8U5s8l
— NBA (@NBA) December 6, 2025
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :

Le programme NBA de ce soir
- 23h : Nets – Pelicans
- 1h : Wizards – Hawks
- 1h30 : Cavaliers – Warriors
- 1h30 : Pistons – Bucks
- 2h : Heat – Kings
- 2h : Wolves – Clippers
- 2h30 : Mavericks – Rockets
