Les Celtics font chuter les Lakers (126-105), Boston est à 9 victoires en 11 matchs !

Au terme d’une rencontre disputée sans Luka Doncic ni LeBron James côté Lakers, les Celtics s’imposent sans forcer et continuent de gagner : neuf victoires en onze rencontres, et une place dans le top 6 de l’Est qui se cimente petit à petit.

On va forcément entendre les fans des Lakers râler : Luka Doncic et LeBron James ne jouaient pas. Oui, vous avez raison. Cependant, avec ce diable de pyromane que peut être Austin Reaves quand il s’y met, tout aurait pu être possible du côté de Boston.

Bon, il aurait quand même fallu un sacré carton du garçon pour résister à ces Celtics. Surtout en lendemain de victoire au buzzer à Toronto. Peu accompagné offensivement par ses coéquipiers hormis Gabe Vincent (18 points), Reaves inscrit donc 36 points dans le vide.

Jaylen Brown continue lui son chemin, s’assumant pleinement comme l’un des meilleurs joueurs de la Conférence Est, sans doute le meilleur ailier de cette partie de la ligue. 30 points, 8 passes, 3 rebonds à 10/22 au tir pour celui qui ferait mieux de se faire la boule à zéro que de se voiler la face plus longtemps.

Les Celtics ont maîtrisé la globalité de la rencontre, prenant une avance immédiate avant de tranquillement gérer l’écart. Le score final n’aurait, en quelque sort, pas pu être plus logique.

Cette nouvelle victoire confirme un peu plus que les Celtics seront une équipe sur laquelle l’Est doit compter, malgré l’absence de Jayson Tatum et le départ de nombreux cadres du groupe. On a hâte de voir le match face à Detroit à la maison (16 décembre), d’autant plus que les Pistons ont une revanche à prendre !