Résumé de la nuit en NBA : choke énorme des Wolves face aux Kings !
Le 25 nov. 2025 à 07:41 par Robin Wolff
10 matchs en NBA cette nuit et pourtant assez peu de moments marquants. La fin de match complètement ratée par les Minnesota Timberwolves face aux Sacramento Kings est sans doute l’événement de la soirée !
Les résultats de la nuit :
- Pacers – Pistons : 117-122 (stats)
- Raptors – Cavs : 110 – 99 (stats)
- Nets – Knicks : 100-113 (stats)
- Heat – Mavs : 106-102 (stats)
- Grizzlies – Nuggets : 115-125 (stats)
- Bucks – Blazers : 103-115 (stats)
- Pelicans – Bulls : 143-130 (stats)
- Suns – Rockets – 92-114 (stats)
- Warriors – Jazz : 134-117 (stats)
- Kings – Wolves : 117-112 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Les Detroit Pistons ont gagné un treizième match de suite. Le record historique de la franchise est égalé.
- Les Toronto Raptors ne sont pas en reste avec huit victoires consécutives. 37 points pour Brandon Ingram.
- Les New York Knicks se sont imposés sans surprise dans le derby de New-York. 37 points, également, pour Karl-Anthony Towns.
- Tyler Herro était de retour avec le Miami Heat et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a vite repris le rythme. 24 points en 29 minutes et le game-winner face aux Dallas Mavericks. Welcome back !
- Nouveau (petit) triple-double de Nikola Jokic et nouvelle victoire des Denver Nuggets. Le Serbe a réalisé une passe absolument magique.
- Sans Giannis Antetokounmpo, c’est difficile pour les Milwaukee Bucks. Surtout lorsque Jerami Grant envoie 35 points.
- Depuis quelques matchs, la défense des Chicago Bulls est en perdition. 143 points encaissés face aux New Orleans Pelicans, c’est particulièrement laid.
- Victoire tranquille des Houston Rockets à Phoenix. C’est Kevin Durant – absent cette nuit- qui doit être content.
- 31 points en 29 minutes pour Stephen Curry, c’est beaucoup trop pour le pauvre Utah Jazz.
- Les Minnesota Timberwolves menaient de 10 points à moins de 3 minutes de la fin du match face aux Sacramento Kings. Ils ont totalement explosé et ont fini par s’incliner en prolongation.
Le highlight de la nuit :
Wow cette passe de Nikola Jokic 😭pic.twitter.com/a3qoFrP9FJ
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 25, 2025
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme NBA de ce soir
- 1h : Wizards – Hawks
- 2h : Sixers – Magic
- 5h : Lakers – Clippers