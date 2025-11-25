TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé de la nuit en NBA : choke énorme des Wolves face aux Kings !

Le 25 nov. 2025 à 07:41 par Robin Wolff

10 matchs en NBA cette nuit et pourtant assez peu de moments marquants. La fin de match complètement ratée par les Minnesota Timberwolves face aux Sacramento Kings est sans doute l’événement de la soirée !

Les résultats de la nuit :

  • Pacers – Pistons : 117-122 (stats)
  • Raptors – Cavs : 110 – 99 (stats)
  • Nets – Knicks : 100-113 (stats)
  • Heat – Mavs : 106-102 (stats)
  • Grizzlies – Nuggets : 115-125 (stats)
  • Bucks – Blazers : 103-115 (stats)
  • Pelicans – Bulls : 143-130 (stats)
  • Suns – Rockets – 92-114 (stats)
  • Warriors – Jazz : 134-117 (stats)
  • Kings – Wolves : 117-112 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

Wow cette passe de Nikola Jokic 😭pic.twitter.com/a3qoFrP9FJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 25, 2025

Les classements NBA :

Les résultats en TTFL :

Le programme NBA de ce soir

  • 1h : Wizards  – Hawks
  • 2h : Sixers – Magic
  • 5h : Lakers – Clippers
