La nuit des Français en NBA : Rudy Gobert pose un joli double-double

Les Minnesota Timberwolves ont réalisé un énorme choke face aux Sacramento Kings, mais Rudy Gobert a été le meilleur joueur français de la nuit en NBA. Mention spéciale aussi à Rayan Rupert qui gagne du temps de jeu à Portland.

Les résultats de la nuit :

Pacers – Pistons : 117-122 (stats)

: 117-122 (stats) Raptors – Cavs : 110 – 99 (stats)

– Cavs : 110 – 99 (stats) Nets – Knicks : 100-113 (stats)

: 100-113 (stats) Heat – Mavs : 106-102 (stats)

– Mavs : 106-102 (stats) Grizzlies – Nuggets : 115-125 (stats)

: 115-125 (stats) Bucks – Blazers : 103-115 (stats)

: 103-115 (stats) Pelicans – Bulls : 143-130 (stats)

– Bulls : 143-130 (stats) Suns – Rockets – 92-114 (stats)

– 92-114 (stats) Warriors – Jazz : 134-117 (stats)

– Jazz : 134-117 (stats) Kings – Wolves : 117-112 (stats)

Guerschon Yabusele

Victoire facile des New York Knicks face à leurs voisins de Brooklyn. Guerschon Yabusele a été plutôt actif lors de ses 12 minutes sur le parquet. 3 points, 2 rebonds et 1 contre à 1/2 au tir et 1/1 de loin.

Pacôme Dadiet

Qui dit victoire facile des New York Knicks dit Pacôme Dadiet sur le parquet. 3 minutes de jeu, un rebond capté et un tir à 3-points raté.

Mohamed Diawara

Qui dit victoire facile des New York Knicks dit Mohamed Diawara sur le parquet. 5 minutes de jeu et un rebond capté.

Sidy Cissoko

Nouvelle titularisation pour le joueur des Blazers, pas son meilleur match en revanche. 3 points, 2 passes décisives, 1 rebond et 1 interception à 1/4 au tir et 1/4 de loin.

Rayan Rupert

Beau temps de jeu (16 minutes) aussi pour Rayan Rupert. Tiago Splitter fait définitivement confiance à ses frenchies ! 2 points, 5 rebonds et 2 passes décisives à 1/3 au tir et 0/2 de loin.

LOVE it, Caleb! pic.twitter.com/RwMDrYj4y0

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) November 25, 2025

Noa Essengue

Première « stat » de Noa Essengue en NBA cette nuit face aux Pelicans. Une interception réussie lors de ses deux minutes sur le parquet. En revanche, il a manqué deux tirs dont un de loin.

Maxime Raynaud

L’ancien de Stanford a perdu son duel face à Rudy Gobert, mais ses Kings ont remporté le match. En 14 minutes, il a compilé 1 point et 2 rebonds à 0/4 au tir, 0/1 de loin et 1/2 aux lancers.

the fellow frenchman’s impressed 😂 pic.twitter.com/wU4w9VSkLD

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) November 25, 2025

Rudy Gobert

Le pivot des Timberwolves est le seul français a avoir réalisé une vraie bonne performance cette nuit, malgré l’immense choke de son équipe. 11 points, 13 rebonds, 2 contres et 1 passe décisive à 4/6 au tir et 3/4 aux lancers.

