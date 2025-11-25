La nuit des Français en NBA : Rudy Gobert pose un joli double-double
Le 25 nov. 2025 à 07:20 par Robin Wolff
Les Minnesota Timberwolves ont réalisé un énorme choke face aux Sacramento Kings, mais Rudy Gobert a été le meilleur joueur français de la nuit en NBA. Mention spéciale aussi à Rayan Rupert qui gagne du temps de jeu à Portland.
Les résultats de la nuit :
- Pacers – Pistons : 117-122 (stats)
- Raptors – Cavs : 110 – 99 (stats)
- Nets – Knicks : 100-113 (stats)
- Heat – Mavs : 106-102 (stats)
- Grizzlies – Nuggets : 115-125 (stats)
- Bucks – Blazers : 103-115 (stats)
- Pelicans – Bulls : 143-130 (stats)
- Suns – Rockets – 92-114 (stats)
- Warriors – Jazz : 134-117 (stats)
- Kings – Wolves : 117-112 (stats)
Guerschon Yabusele
Victoire facile des New York Knicks face à leurs voisins de Brooklyn. Guerschon Yabusele a été plutôt actif lors de ses 12 minutes sur le parquet. 3 points, 2 rebonds et 1 contre à 1/2 au tir et 1/1 de loin.
Pacôme Dadiet
Qui dit victoire facile des New York Knicks dit Pacôme Dadiet sur le parquet. 3 minutes de jeu, un rebond capté et un tir à 3-points raté.
Mohamed Diawara
Qui dit victoire facile des New York Knicks dit Mohamed Diawara sur le parquet. 5 minutes de jeu et un rebond capté.
Sidy Cissoko
Nouvelle titularisation pour le joueur des Blazers, pas son meilleur match en revanche. 3 points, 2 passes décisives, 1 rebond et 1 interception à 1/4 au tir et 1/4 de loin.
Rayan Rupert
Beau temps de jeu (16 minutes) aussi pour Rayan Rupert. Tiago Splitter fait définitivement confiance à ses frenchies ! 2 points, 5 rebonds et 2 passes décisives à 1/3 au tir et 0/2 de loin.
LOVE it, Caleb! pic.twitter.com/RwMDrYj4y0
— Portland Trail Blazers (@trailblazers) November 25, 2025
Noa Essengue
Première « stat » de Noa Essengue en NBA cette nuit face aux Pelicans. Une interception réussie lors de ses deux minutes sur le parquet. En revanche, il a manqué deux tirs dont un de loin.
Maxime Raynaud
L’ancien de Stanford a perdu son duel face à Rudy Gobert, mais ses Kings ont remporté le match. En 14 minutes, il a compilé 1 point et 2 rebonds à 0/4 au tir, 0/1 de loin et 1/2 aux lancers.
the fellow frenchman’s impressed 😂 pic.twitter.com/wU4w9VSkLD
— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) November 25, 2025
Rudy Gobert
Le pivot des Timberwolves est le seul français a avoir réalisé une vraie bonne performance cette nuit, malgré l’immense choke de son équipe. 11 points, 13 rebonds, 2 contres et 1 passe décisive à 4/6 au tir et 3/4 aux lancers.
Le programme NBA de ce soir
- 1h : Wizards (Bilal Coulibaly, Alexandre Sarr) – Hawks (Zaccharie Risacher)
- 2h : Sixers – Magic (Noah Penda)
- 5h : Lakers – Clippers (Nicolas Batum)