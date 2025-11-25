Les Detroit Pistons l’ont fait. Deux ans après une des pires saisons de l’histoire de la NBA (14 victoires – 68 défaites), les joueurs du Michigan ont égalé le record historique de la franchise en enchaînant une treizième victoire consécutive.

Pour égaler le record de victoires consécutives dans l’histoire des Detroit Pistons, les hommes de J.B. Bickerstaff devaient battre les Indiana Pacers cette nuit. La mission paraissait aisée, sur le papier, mais sans un très bon Caris LeVert en sortie de banc (19 points), la série de succès se serait sans doute arrêtée.

C’est bien là le symbole de la franchise de MoTown cette saison : next man up. Lors de cette série de 13 matchs gagnés, Cade Cunningham a manqué quelques matchs, Jalen Duren aussi, mais Daniss Jenkins s’est révélé et Paul Reed a pris de l’envergure. Il y a toujours un homme pour répondre présent.

Un effectif profond, marque des grandes équipes, qui tranche tellement avec le groupe d’il y a deux ans, pourtant plus ou moins similaire, qui n’avait remporté que 14 rencontres dans toute le saison. Si les Pistons venaient à s’imposer ce mercredi face aux Boston Celtics, ils égaleraient ce nombre… mais en 14 matchs. Ils battraient également le record historique de la franchise.

Cade Cunningham a encore marqué 24 points, capté 11 rebonds et distribué 6 passes décisives cette nuit. Jalen Duren a encore posé un gros double-double (17 points et 12 rebonds). En somme, tout roule à MoTown.