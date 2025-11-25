Tyler Herro brille pour son retour : 24 points, 7 rebonds et le game-winner

Tyler Herro n’a pas eu besoin de temps d’adaptation. L’arrière du Miami Heat a joué près de 30 minutes face aux Dallas Mavericks pour son premier match de la saison et a marqué 24 points ainsi que le game-winner.

L’attaque du Miami Heat n’est pas du tout la même cette année. La franchise floridienne est, de loin, celle qui joue le plus vite en NBA cette saison. Une habitude que n’avait pas Tyler Herro lors de ses six premières saisons avec l’équipe.

Pourtant, pour son retour cette nuit face aux Dallas Mavericks, l’arrière a semblé comme un poisson dans l’eau. En 29 minutes, il a compilé 24 points, 7 rebonds et 3 interceptions à 12/18 au tir et 0/2 de loin.

Tyler Herro a brillé pour son retour (29 minutes) :

Il y avait des doutes concernant son adaptation à cette nouvelle attaque du Heat. Les premiers éléments de réponse sont très positifs ! 👏 pic.twitter.com/OjT7cRT6mq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 25, 2025

Tyler Herro a prouvé qu’il était déjà capable de retrouver des coups de chaud. Entre le deuxième et le troisième quart-temps, le joueur du Heat a inscrit huit tirs consécutifs sans en louper un seul. Et dans les moments chauds, il ne tremble pas non plus ; le revenant a inscrit le game-winner de la rencontre.

BAM STEAL LEADS TO CLUTCH TYLER HERRO BUCKET pic.twitter.com/wSL00s3z66

— Heat Nation (@HeatNationCom) November 25, 2025

Cinquième victoire consécutive pour Miami qui remonte à la troisième place de la Conférence Est. Prochain rendez-vous, ce mercredi soir, face aux Milwaukee Bucks.