Neuf matchs sont au programme cette nuit en NBA et le main event pourrait bien être en début de soirée. Les Raptors reçoivent les Cavaliers à 1h pour un choc de la Conférence Est. Tyler Herro fera son grand retour avec le Heat face aux Mavericks à 1h30.

Le programme de la nuit :

1h : Pacers – Pistons

1h : Raptors – Cavaliers

1h30 : Heat – Mavericks

1h30 : Nets – Knicks

2h : Bucks – Blazers

2h : Pelicans – Bulls

3h30 : Suns – Rockets

4h : Warriors – Jazz

4h : Kings – Timberwolves

Le match à ne pas rater : Raptors – Cavaliers

C’est une phrase que l’on ne pensait pas prononcer il y a encore un mois, mais oui, les Raptors sont à l’affiche des matchs à ne pas manquer.

Les Dinos sont installés à la seconde place de l’Est, comptent un bilan de 12 victoires pour 5 défaites… dont 7 succès consécutifs. Plus rien ne semble arrêter les coéquipiers de Brandon Ingram. C’est donc une mission idéale pour les Cavaliers de Cleveland. Les hommes de Kenny Atkinson sont juste derrière les Raptors au classement (12-6) et veulent rappeler aux jeunes Dinos quelle est la hiérarchie à l’Est.

Auteurs d’un début de saison mitigé notamment à cause de pépins physiques, les Cavs sont sur sept victoires lors des dix derniers matchs. Une victoire serait potentiellement synonyme de seconde place, juste derrière les fous furieux de Motor City (1ers, 14-2), qui foncent à toute patate sans relâcher l’accélérateur.

Le reste du programme :

Les Pistons vont tenter d’aller chercher une treizième victoire consécutive dans l’Indiana.

Second derby new-yorkais de la saison entre Knicks et Nets.

Tyler Herro démarre sa saison à la maison face aux Mavericks ce soir.

Nikola Jokic affronte les Grizzlies.

Les Suns cherchent une quatrième victoire de rang face aux Rockets.

Les Warriors veulent retrouver du rythme mais attention à l’attaque du Jazz.

Les Français en lice :

Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara jouent le second derby new-yorkais de la saison face aux Nets.

Sidy Cissoko et Rayan Rupert affrontent les Bucks.

Noa Essengue face aux Pelicans.

Duel de Français en fin de soirée, Joan Beringer et Rudy Gobert affrontent Maxime Raynaud.

