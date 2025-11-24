Oscar Wembanyama s’éclate chez les Espoirs de la SIG Strasbourg

Oscar Wembanyama vient d’appuyer sur le bouton “mise à jour”. En Espoirs ce week-end, le petit frère de Victor a explosé presque tous ses records dans un seul match, avec une propreté clinique et un impact dans tous les coins du terrain. Et forcément, ça commence à sentir le vrai potentiel.

La SIG Strasbourg a peut-être un futur problème de riche entre les mains.

Oscar Wembanyama, 18 piges, 2m03, cinq ans de basket au compteur… et déjà capable de sortir une masterclass en U21 qui ferait rougir certains pros. À Chalon-sur-Saône, il a décidé de montrer un petit éventail de ce qu’il sait faire : 16 points, 4 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 2 contres en 26 minutes. Le tout à 5/5 au tir et 2/2 du parking. Pas trop mal effectivement.

🇫🇷 Oscar Wembanyama

(2007 | 6’8 Forward | SIG Strasbourg – Espoirs Élite)

French forward Oscar Wembanyama, younger brother of NBA star Victor Wembanyama, delivered another strong all-around performance for Strasbourg in Espoirs Élite action, continuing his steady progression in… pic.twitter.com/DrA8crCNvk

— Scouting lab (@scouting_lab) November 23, 2025

Et le plus beau dans tout ça, c’est que ce n’est pas juste un scoreur en mode “je suis chaud aujourd’hui”. Le jeune Français a tout touché : scoring, petits fadeaways propres au poste, lecture de jeu qui s’aiguise, activité défensive bien réelle… et cinq passes qui montrent qu’il commence à comprendre comment peser sur un match autrement qu’en mettant des points. Une ligne de stats dense, complète et sérieuse. Un match où tu te surprends à lever un sourcil : « Ok, on tient peut-être quelque chose. »

Pour l’instant, on reste mesuré : avant ce coup d’éclat, son rendement était correct sans être incroyable. Et même dans ce match, il reste quelques pertes de balle qui rappellent le contexte : on parle d’un projet, pas d’un produit fini. Mais ce qu’on voit, c’est un ailier qui tourne à plus de 50% au tir cette saison, 36% du parking, et qui commence à empiler les petites preuves toutes les semaines. Des shoots équilibrés, une mécanique très propre (le relâchement rappelle évidemment quelqu’un…), et des appuis fluides hérités de son passé… au handball. Ce qui explique beaucoup de choses dans sa coordination et sa manière de se déplacer.

Défensivement, il n’est pas juste là pour faire joli : deux interceptions, deux contres, un vrai sens du timing et des bras qui coupent des trajectoires. Pas encore costaud pour tenir des intérieurs bien énervés, mais déjà capable de défendre plusieurs postes en Espoirs. Et ça, pour un ailier de 18 ans qui a commencé en 2020, ça sent très fort le « late bloomer » (= joueur qui connaît une explosion tardive) intrigant.

Oscar Wembanyama, the brother of Victor Wembanyama, delivered a perfect performance for Strasbourg’s U21 team. pic.twitter.com/VRW5KrmMXr

— Basketball Sphere (@BSphere_) November 24, 2025

Strasbourg n’est pas dupe : le staff lui a déjà ouvert plusieurs fois la porte du groupe pro. Pas pour faire le nombre, mais parce qu’ils voient un garçon qui progresse chaque mois et qui commence à comprendre comment mettre ses outils au service d’une équipe. Projection long terme ? On parle d’un potentiel two-way forward à la française, pas un clone de qui que ce soit. Son jeu est fluide, plus ailier, moins intérieur.

Concernant la suite pour lui, c’est toujours la même règle : être bon une fois, c’est cool. Le refaire, puis le refaire encore contre des mecs plus vieux, plus musclés, plus vicieux, c’est ça qui transformera un bon jeune en vrai crack. Mais si Oscar continue de monter la pente à ce rythme, si son corps suit, et si son QI basket continue de gonfler comme ces dernières semaines… on reparlera peut-être de ce match comme de la toute première secousse avant quelque chose de bien plus gros.

En attendant, notez son nom quelque part. Pas pour comparer, pas pour forcer quoi que ce soit. Juste parce qu’il y a des joueurs où tu sens qu’un truc couve. Et le petit Wembanyama, lui, commence sérieusement à préchauffer comme on dit à la maison.