Course au 6MOY 2025-26 : Ajay Mitchell en tête, la Belgique est fière

Après vous avoir proposé le premier point annuel sur les courses au trophée de MVP et de MIP, voici l’étape du Meilleur Sixième Homme de l’Année (6MOY). Qui est pour le moment le meilleur joueur NBA en sortie de banc ? Spoiler : c’est du made from Ans.

Rappel : pour qu’un joueur soit éligible au trophée de 6MOY, il faut qu’il ait un total de matchs débutés sur le banc supérieur au total de matchs débutés dans le cinq majeur.

Mentions honorables :

Moussa Diabaté : Le tricolore des Hornets réalise un début de saison dans la lignée de la fin de la régulière 2024-25, avec des matchs en double-double qui se multiplient et une énergie qui fait plaisir à voir malgré le marasme ambiant chez les Hornets. C’est d’ailleurs l’une des raisons de pourquoi il ne craque pas notre Top 7, à savoir l’absence totale de cohérence collective et de résultats pour la franchise.

Tari Eason : Très bon depuis le début de saison, Tari Eason allume à 3-points pour les Rockets à 50,9% (!) de réussite. Également très présent sur transition, il mérite amplement une mention dans ce top. L'un de ses coéquipiers est cité dans le classement, et c'est mérité.

Isaiah Joe : S'il n'est pas celui qu'on regarde le plus sur le banc du Thunder cette saison, il n'en reste pas moins l'une des attractions majeures. Ses statistiques sont certes moins bonnes de son coéquipier mentionné dans ce classement, et ses 12 matchs sont trop peu pour y figurer vraiment, mais son impact défensif pour OKC est juste énorme lorsqu'il est en jeu.

Isaiah Stewart : Sans doute celui qui, avec Cade Cunningham, est la raison majeure du succès des Pistons depuis le début de saison. Des apports offensifs qui tiennent bien la route, doublé d'une qualité défensive qui fera assurément parler de lui dans une autre course au trophée très prochainement.

7 – Reed Sheppard (Houston Rockets)

Stats 2025-26 (14 matchs joués, 0 commencé) : 13,6 points – 3,1 passes, 2,4 rebonds, 1,6 interception (50,7% au tir – 48,8% à 3-points – 66,7% aux lancers francs).

Une vraie révélation. Après un exercice rookie qu’on qualifiera au mieux de très décevant, Reed Sheppard semble avoir trouvé en la malheureuse blessure pour la saison entière de Fred VanVleet une vraie bénédiction. Envoyé sur le terrain avec des responsabilités pour gérer la création du jeu, il brille offensivement et est devenu un élément déjà important dans la réussite collective des Rockets. Il joue libéré, prend ses tirs sans douter. Tout en étant l’un des energizers du groupe, notamment en transition. Quel début de saison !

6 – Ayo Dosunmu (Chicago Bulls)

Stats 2025-26 (14 matchs joués, 2 commencés) : 15,6 points – 2,6 rebonds – 3,1 passes (54,9% au tir – 47,3 à 3-points – 85,7% aux lancers francs).

Un gros apport d’énergie en sortie de banc, un joueur opportuniste qui sait comment aller au cercle, sa qualité première. Il ajoute à son carquois cette saison un pourcentage très solide à 3-points, ce qui en fait une arme de choix pour les Bulls en sortie de banc. Après un début de saison canon, Chicago ne parvient néanmoins pas à tenir la barre collectivement en termes de résultats, c’est pourquoi il n’est pas plus haut dans ce classement.

5 – Onyeka Okongwu (Atlanta Hawks)

Stats 2025-26 (16 matchs joués, 6 commencés) : 16 points – 7,4 rebonds – 2,7 points (52,6% au tir – 41,9% à 3-points – 77,4 % aux lancers francs).

Onyeka Okongwu est un « joueur bonheur ». Celui qui fait tout sur le terrain, non pas en termes de volume (il ne serait pas dans ce classement) mais en termes de qualités disponibles. Une option qui complète parfaitement le panel de compétences disponibles au poste intérieur chez les Hawks. Il défend fort, attaque fort, crée de l’espace pour ses coéquipiers en étant capable de s’écarter du cercle. Le pivot moderne par définition. Place amplement méritée.

4 – Quentin Grimes (Philadelphie Sixers)

Stats 2025-26 (15 matchs joués, 0 commencés) : 16,9 points – 3,7 rebonds – 4,1 passes (46,5% au tir – 40,2% à 3-points – 83,1% aux lancers francs).

Encore une fois, un sacré morceau. On parle du transfert de Luka Doncic comme pire transfert de l’histoire, peut-être que celui de Quentin Grimes contre Caleb Martin se mentionne en début de ce classement. Chez les Sixers, Grimes est cette saison un two way player d’exception. Il donne son énergie partout, est assez solide et polyvalent offensivement pour ne pas voir une baisse de productivité notable quand Tyrese Maxey sort du terrain. Dans une Conférence Est comptant des joueurs élite sur la ligne arrière (Jalen Brunson, Donovan Mitchell), il est un atour majeur pour Philadelphie.

3 – Jaime Jaquez Jr. (Miami Heat)

Stats 2025-26 (16 matchs joués, 0 commencés) : 16,4 points – 6,8 rebonds – 5,4 passes (51,2% au tir – 20,7% à 3-points – 78,7% aux lancers francs).

Seuls 18 joueurs en NBA tournent actuellement à minimum 15 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne. Jaime Jaquez Jr. est le seul à le faire en sortant du banc. Jaime est une machine à tout faire pour le Heat. Il prend les rebonds, distribue le jeu, prend le ballon à son compte quand c’est nécessaire. La seule grosse bavure est son tir à 3-points, mais on lui pardonne étant donné l’importance qu’il a dans le jeu de Miami. À voir néanmoins comment le début de saison de Tyler Herro va impacter ses apports à compter de ce début de semaine.

2 – Jerami Grant (Portland Trail Blazers)

Stats 2025-26 (16 matchs joués, 4 commencés) : 18,6 points – 3,4 rebonds – 2,4 passes (46,5% au tir, 41,7% à 3-points, 84,9% aux lancers francs).

Sans doute le joueur des Blazers qui donne le plus d’énergie à chaque match. Il est, avec notre première place, un cran au dessus le reste du classement. Jerami Grant réalise un début de saison fantastique avec des apports qui, s’ils ne permettent pas aux Blazers de briller, leur permettent de ne pas se retrouver dans le fin fond de l’Ouest. Dans une équipe où certains joueurs sont en difficulté individuellement, il est celui qui tient la barre. Tout ça depuis le banc, en menant parfaitement la second unit dans l’expérience et les apports.

1 – Ajay Mitchell (Oklahoma City Thunder)

Stats 2025-26 (18 matchs joués, 5 commencés) : 16,1 points – 3,7 rebonds – 3,8 passes (46,1% au tir – 33,8% à 3-points – 89,2% aux lancers francs).

LA révélation de cette saison. Après un exercice rookie encourageant mais plombé par une blessure durant l’hiver, Ajay Mitchell est entré cette saison dans une autre dimension au sein du – pourtant – extrêmement dense effectif du Thunder. Un sens du jeu offensif qui lui permet de s’ouvrir le cercle en percussion comme de loin (même si le pourcentage du parking est encore léger) et une défense absolument effrayante. Il tient le meilleur defensive rating de la ligue ! Pour résumer simplement, Ajay est devenu incontournable pour Mark Daigneault et le Thunder en sortie de banc. La définition d’un sixième homme.