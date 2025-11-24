Nouvelle semaine, nouvelle moisson tricolore en NBA. Entre retours timides, gros chantiers, éclairs inattendus et coups d’éclats bien sentis, la colonie française a encore vécu une septaine bien contrastée. Des cadors installés aux rookies en mission survie, chacun a écrit sa ligne dans le scénario. On fait le point complet sur ce nouvel épisode de la saison des Bleus.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Aucun match pour notre Alien national qui se remet d’une blessure au mollet. Il ne devrait pas jouer pendant encore deux semaines.

Spurs vs Grizzlies : DNP

Spurs vs Hawks : DNP

Spurs @ Suns : DNP

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 26,2 points à 50,2% dont 34,5% du parking, 85,7% aux lancers, 12,9 rebonds, 4 passes, 1,1 steal et 3,6 contres en 34,7 minutes

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Alex Sarr n’a joué qu’une seule fois cette semaine. Après deux DNP, il débarque à Chicago et pose un match complet, avec 16 points, 11 rebonds et 4 passes en 27 minutes. L’adresse reste perfectible — surtout aux lancers où il termine fanny — mais l’activité et l’intensité, elles, n’ont jamais baissé.

Par rapport à la semaine précédente, où il oscillait entre coups d’éclat et irrégularité, ce genre de sortie rappelle que le jeune pivot tricolore est en constante progression.

Wizards @ Wolves : DNP

Wizards @ Raptors : DNP

Wizards @ Bulls : 16 points à à 7/18 au tir et 2/6 du parking, 0/3 aux lancers, 11 rebonds, et 4 passes en 27 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 18,1 points à 50,7% au tir dont 34,8% du parking, 68,3% aux lancers, 8,4 rebonds, 3,6 passes, 0,6 steal et 2 contres en 29,4 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Rudy a signé une semaine très cohérente, dans la continuité de ce qu’il avait montré précédemment, mais avec un petit step-up au rebond. Là où il avait connu un match discret à 6 prises la semaine dernière, il remet trois prestations solides avec 9, 15 et 12 rebonds, en contrôlant nettement plus sa zone. Offensivement, il reste dans les mêmes eaux : 12 points de moyenne sur la semaine, propre près du cercle sans chercher à sortir de son registre.

Défensivement, c’est un peu moins flashy que son match à 3 contres de la semaine passée, mais l’impact est resté constant : de la dissuasion, des aides propres, un timing qui étouffe ce qui se passe dans la peinture. Au global, Rudy n’a pas fait plus de bruit que d’habitude, mais il a stabilisé Minnesota, avec une semaine légèrement supérieure en volume et en maîtrise, notamment grâce à son activité au rebond et son jeu de relais.

Wolves vs Mavericks : 15 points à 6/8 au tir et 3/6 aux lancers, 9 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 1 contre en 29 minutes

Wolves vs Wizards : 9 points à 4/5 au tir et 1/2 aux lancers, 15 rebonds, 3 passes et 1 contre en 36 minutes.

Wolves @ Suns : 12 points à 5/10 au tir et 2/4 aux lancers, 12 rebonds, 4 passes et 1 contre en 34 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 10,7 points à 73,7% au tir et 49% aux lancers, 10,1 rebonds, 1,8 passe, 0,5 steal et 1,7 contre en 31,8 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Zaccharie Risacher a vécu une semaine façon montagnes russes… mais sans vraiment atteindre le sommet. Revenu de sa blessure au dos face aux Suns, le jeune aiglon n’a pas su retrouver son adresse cette semaine. Il enchaîne trois sorties où celle-ci l’abandonne totalement : 1/10 puis 4/11 avec un nouveau zéro du parking, avant de retrouver un peu de souffle contre Charlotte. Malgré la poussière dans la mire, il ne disparaît jamais du jeu : rebonds, passes, petits coups de main en défense, il reste connecté et actif.

Comparé à la semaine dernière, on est globalement sur le même film : de l’énergie, du volume, des intentions propres, mais une finition trop capricieuse pour faire monter la sauce. Le bon côté, c’est qu’il continue d’oser, de prendre les tirs ouverts, de créer un peu pour les autres et de défendre avec des séquences très propres. Il manque juste le match où l’adresse s’aligne pour que tout ça prenne réellement feu.

Hawks vs Pistons : DNP

Hawks @ Spurs : 2 points à 1/10 au tir et 0/5 du parking, 2 rebonds et 1 passe à 20 minutes

Hawks @ Pelicans : 8 points à 4/11 au tir et 0/6 du parking, 0/2 aux lancers, 3 rebonds, 4 passes 1 interception et 1 contre en 22 minutes

Hawks vs Hornets : 5 points à 2/5 au tir et 1/3 du parking, 2 rebonds, 3 passes et 1 contre en 21 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 11,3 points à 44,2% au tir dont 29,2% du parking, 61,2% aux lancers, 2,6 rebonds, 1,7 passe, 1 steal et 0,6 contre en 24,1 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Bilal Coulibaly a encore livré une semaine façon électrocardiogramme : des pics, des creux, mais toujours de la vie. Il démarre fort à Minnesota, ultra-propre à la finition, agressif en attaque, deux contres bien sentis et un vrai impact dans les deux sens. Le genre de match où tu te dis qu’il tient peut-être son standard.

Derrière, la lune de miel avec l’adresse s’arrête net à Toronto : 1/6 au tir, 0/5 de loin, mais il compense en mode bulldozer vers la ligne (7/8), avec du grattage en défense et une vraie activité sur les lignes de passe. Bilal ne sort jamais du match, même quand le shoot refuse catégoriquement de l’aimer.

Comparé à la semaine précédente, il reste dans la même dynamique : irrégulier au scoring, mais toujours utile, toujours impactant, toujours branché sur le bon voltage. Les hauts sont vraiment hauts, les bas pas catastrophiques, et la courbe générale reste encourageante.

Wizards @ Wolves : 13 points à 5/6 au tir et 2/3 du parking, 1/1 aux lancers, 4 rebonds, 4 passes, 2 contres en 29 minutes

Wizards @ Raptors : 9 points à 1/6 au tir et 0/5 du parking, 7/8 aux lancers, 3 rebonds 2 passes et 2 interceptions en 26 minutes

Wizards @ Bulls : 7 points à 2/6 au tir et 1/1 du parking, 2/2 aux lancers, 2 rebonds et 3 passes 25 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 9,6 points à 38,7% au tir dont 30,8% du parking, 80,8% aux lancers, 3,9 rebonds, 3,3 passes, 1 steal et 1 contres en 25,4 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Ah Moussa ! L’intérieur français a sorti une de ses semaines les plus complètes depuis le début de la saison, avec un mélange d’énergie, de volume et de propreté qui rappelle pourquoi Charlotte compte tellement sur lui dans son rôle.

À Toronto, il ouvre le bal avec une feuille ultra-efficace : 3/3 au tir, 7 rebonds et 4 contres en seulement 19 minutes. Une entrée en matière façon verrou XXL. À Indiana, l’adresse se fait plus capricieuse, mais Moussa compense en mode déménageur : 12 rebonds, du combat sur chaque possession, même sans réussite il imprime sa marque sur le match. Face aux Clippers, c’est le retour du Moussa sérieux : peu de tirs, mais de l’impact, du rebond et des minutes propres dans la rotation. Une prestation discrète, mais utile. Et il boucle la semaine avec son match le plus léché : 12 points à 100%, agressif, tranchant, toujours bien placé. Le tout sans lâcher un ballon depuis la ligne.

Par rapport à la semaine précédente, Diabaté monte clairement d’un cran en régularité. On sent un joueur qui maîtrise mieux son rythme, qui ne surjoue pas et qui rentabilise chaque possession. Pas un highlight machine, mais une semaine très convaincante : fiable, physique et terriblement rentable.

𝐌𝐎𝐔𝐒𝐒𝐀 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒.𝐦𝐩𝟒 📹

12 points / 11 rebonds / 1 passe

4-4 au shot / 4-4 au lancer 🎯

Les Hornets s’inclinent 110-113 face aux Hawks de Zaccharie pic.twitter.com/aLi9iDnfWB

— NBA France (@NBAFRANCE) November 24, 2025

Hornets @ Raptors : 8 points à 3/3 au tir et 2/3 aux lancers, 7 rebonds, 2 passes et 4 contres en 19 minutes

Hornets @ Pacers : 8 points à 3/9 au tir et 2/3 aux lancers, 12 rebonds et 3 passes en 24 minutes

Hornets vs Clippers : 6 points à 2/4 au tir et 2/4 aux lancers, 7 rebonds et 1 passe en 24 minutes

Hornets @ Hawks : 12 points à 4/4 au tir et 4/4 aux lancers et 1 passe en 25 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 10 points à 65,3% au tir et 70,8% aux lancers, 8,3 rebonds, 1,2 passe, 0,5 steal et 1,2 contre en 23,2 minutes

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Nicolas Batum a offert une semaine bien dans son style : propre, précis, et terriblement utile sans jamais forcer quoi que ce soit. Comparé à la semaine précédente, Batum reste dans la même veine : un rôle bien exécuté, une adresse très fiable derrière l’arc, et un QI basket qui bonifie chaque minute où il pose un pied sur le parquet. Pas de coups d’éclat, juste du travail de maître artisan.

Clippers @ Sixers : 11 points à 3/7 du parking, et 2/2 aux lancers, 6 rebonds, 1 passe et 1 interception en 20 minutes

Clippers @ Magic : 3 points à 1/1 du parking, 2 rebonds et 1 interception en 8 minutes

Clippers @ Hornets : 9 points à 3/4 du parking, 3 rebonds et 2 interceptions en 19 minutes

Clippers @ Cavaliers : 6 points à 2/5 du parking, 3 rebonds et 1 passe en 25 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 4,5 points à 37,3% au tir dont 37,1% du parking, 100% aux lancers, 2,9 rebonds, 0,7 passe, 0,9 steal et 0,5 contre en 17,8 minutes

# Guerschon Yabusele (New York Knicks)

Guerschon Yabusele a vécu une semaine un peu compliquée à l’image de son début de saison. Cependant, on peut noter qu’il était présent sur le parquet chaque soir au moins dix minutes. Certes c’est maigre, mais c’est toujours mieux que les minutes de garbage time de la semaine précédente. Mike Brown aurait-il enfin compris comment se servir de notre Dancing Bear ? Ou du moins a-t-il l’intention d’essayer de comprendre ? Il ne faut rien lâcher Guerschon, il ne manque plus que les tirs rentrent !

Knicks @ Heat : 3 rebonds en 10 minutes de jeu

Knicks @ Mavericks : 4 points à 2/7 au tir et 0/5 du parking, 2 rebonds, 1 passe et 1 contre en 16 minutes

Knicks @ Magic : 4 points à 2/3 au tir et 0/1 du parking et 1 rebond en 13 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 2,7 points à 34,1% au tir dont 25% du parking, 50% aux lancers, 2,4 rebonds, 0,4 passe, 0,1 steal et 0,1 contre en 10,5 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Envoyé en G League pour continuer son développement, Tidjane Salaün n’a pas revu la couleur des parquets NBA cette semaine. On espère un retour avec les Hornets, ainsi qu’une réelle opportunité de se montrer.

Hornets @ Raptors : DNP

Hornets @ Pacers : DNP

Hornets vs Clippers : DNP

Hornets @ Hawks : DNP

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 3,1 points à 36,8% au tir dont 33,3% du parking, 66,7% aux lancers, 3,6 rebonds, 0,7 passe, 0,3 steal et 0,1 contre en 11,9 minutes

# Noah Penda (Orlando Magic)

Noah Penda a commencé sa semaine en mode fantôme, avec deux DNP consécutifs et une minute de garbage time face aux Knicks, juste le temps d’attraper un rebond et de tenter un tir. Rien à retenir, sinon qu’il restait au bout du banc.

Et puis, à Boston, la porte s’ouvre enfin… et il s’y engouffre comme s’il n’attendait que ça. 13 points à 5/6, un parfait 2/2 du parking, du rebond (8), de la passe (4), un contre, le tout en 23 minutes ultra-positives. Une vraie entrée fracassante, le genre qui rappelle pourquoi Orlando croit en lui : taille, mobilité, sens du jeu, efficacité immédiate.

Comparé à la semaine précédente, on tient une vraie belle sortie. Et si c’était celle qui va pouvoir lancer sa saison ?

Noah Penda 🐼 🇫🇷

13 POINTS

8 REBONDS

4 PASSES

1 CONTRE

5-6 au shot, 2-2 à longue distance 😳

Le Magic s’incline à Boston ! pic.twitter.com/I7bbi5qZv6

— NBA France (@NBAFRANCE) November 24, 2025

Magic vs Warriors : DNP

Magic vs Clippers : DNP

Magic vs Knicks : 0 point à 0/1 au tir et 1 rebond en 1 minute

Magic @ Celtics : 13 points à 5/6 au tir et 2/2 du parking, 1/1 aux lancers, 8 rebonds, 4 passes et 1 contre en 23 minutes

Les stats de Noah Penda cette saison en NBA : 3,3 points à 61,1% au tir dont 80% du parking, 80% aux lancers, 2,4 rebonds, 1,1 passe, 0,1 steal et 0,3 contre en 8 minutes

# Nolan Traoré (Brooklyn Nets)

Une seule petite minute pour Nolan Traoré cette semaine, mais une belle sortie en G League ! On trouvait son début de saison timide, même dans la ligue de développement de la NBA, mais on tient peut-être ici le match qu’il fallait pour lancer sa saison. Une belle prestation qu’il faudra confirmer dans les prochaines semaines et, espérons-le, le traduire sur les parquets de la Grande Ligue par la suite.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Nets vs Celtics : 1 passe en 1 minute

Nets @ Celtics : DNP

Nets @ Raptors : DNP

Les stats de Nolan Traoré cette saison en NBA : 1,8 point à 22,2% au tir dont 33,3% du parking, 50% aux lancers, 0,3 rebond, 1,3 passe et 0,5 steal en 8,8 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Ousmane Dieng a connu une semaine très “micro-ondes” (un apport rapide en peu de temps), mais à petite dose. Par rapport à la semaine précédente, c’est une vraie montée en confiance : peu de minutes, mais une adresse qui se régule peu à peu. Plus qu’à espérer que ces éclairs propres et efficaces poussent Mark Daigneault à lui ouvrir un peu plus la rotation.

Thunder @ Pelicans : 0 point à 0/1 du parking et 2 passes en 4 minutes

Thunder vs Kings : DNP

Thunder @ Jazz : 5 points à 2/2 au tir et 1/1 du parking, 1 rebond et 2 passes en 4 minutes

Thunder vs Blazers : 8 points à 3/5 au tir et 2/3 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 14 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3 points à 37,2% au tir dont 28,6% du parking, 100% aux lancers, 1,7 rebond et 0,8 passe 0,1 interception et 0,4 contre en 11 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Rayan Rupert a vécu une semaine en pointillés, mais avec un vrai rayon de soleil pour finir : à OKC, Rupert sort sa meilleure copie de la semaine, agressif, propre, inspiré. 10 points, deux banderilles derrière l’arc, 5 rebonds, une interception… en seulement 15 minutes. Le genre de performance qui remet ton nom dans la conversation de la rotation.

Comparé à la semaine précédente, c’est clairement un step-up : plus d’impact, plus de présence, plus d’assurance. Rupert ne joue pas beaucoup, mais quand la fenêtre s’ouvre, il s’y faufile avec de vrais arguments.

Blazers vs Suns : 3 points à 1/2 au tir et 0/1 du parking, 1/2 aux lancers, 1 rebond et 1 interception en 8 minutes

Blazers vs Bulls : DNP

Blazers @ Warriors : 3 rebonds et 1 interception en 6 minutes

Blazers @ Thunder : 10 points à 4/7 au tir et 2/2 du parking, 5 rebonds et 1 interception en 15 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 1,9 point à 38,9% au tir dont 33,3% du parking, 50% aux lancers, 1,7 rebond, 0,2 passe et 0,5 interception en 7,1 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Le Français du trio new-yorkais à avoir le moins joué cette semaine.

Par rapport à la semaine précédente, on reste dans la même configuration : rôle minuscule, fenêtres minuscules, impact forcément limité. Il faudra attendre la prochaine ouverture, ou de belles performances en G League pour espérer une vraie lecture de son état de forme.

Knicks @ Heat : DNP

Knicks @ Mavericks : DNP

Knicks @ Magic : 0 point à 0/1 du parking en 2 minutes

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 0,7 point à 20% au tir, 100% aux lancers, 0,5 rebond, 0,3 passe en 2,8 minutes

# Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers)

Sidy Cissoko a déroulé une semaine bien chargée, avec une titularisation dans la rotation des Blazers. À Golden State, c’est la soirée où tout s’aligne : 15 points, de l’agressivité et un 3/7 du parking. Son match le plus abouti de la semaine, celui où on voit tout le potentiel du garçon quand la confiance suit.

Il termine à OKC avec une prestation plus mesurée, moins adroite, mais toujours du jeu : des passes, des tirs pris avec assurance, et une activité qui ne redescend jamais.

Comparé à la semaine précédente, Cissoko gagne en régularité dans l’impact et en volume offensif. L’adresse fluctue encore beaucoup, mais la constance dans l’intensité, elle, ne bouge pas : Sidy joue chaque minute comme si sa place devait être gagnée sur le moment. Pour l’instant, ça paye.

Blazers vs Suns : 8 points à 2/7 au tir et 1/4 du parking, 3/3 aux lancers, 3 rebonds, 5 passes et 2 interceptions en 28 minutes

Blazers vs Bulls : 5 points à 2/6 au tir et 1/3 du parking, 0/1 aux lancers, 6 rebonds et 2 interceptions en 22 minutes

Blazers @ Warriors : 15 points à 6/11 au tir, 3/7 du parking, 0/1 aux lancers, 1 rebond, 2 passes et 1 interception en 23 minutes

Blazers @ Thunder : 7 points à 3/7 au tir et 1/3 du parking, 0/1 aux lancers, 2 rebonds et 3 passes en 26 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 4,5 points à 43,5% au tir dont 31,8% du parking, 53,8% aux lancers, 2,1 rebonds, 0,9 passe et 0,6 interception en 15,8 minutes

# Joan Beringer (Minnesota Timberwolves)

Semaine express pour Joan Berringer, mais une semaine où il a parfaitement rentabilisé le peu de temps qu’on lui a offert. Contre Dallas, il balance 6 points en 7 minutes, 100% aux lancers, de la présence au rebond et un contre bien placé. Une apparition courte, mais pleine d’énergie, le genre de passage où tu coches des cases sans perdre une seconde. Derrière, deux DNP consécutifs qui stoppent un peu l’élan, impossible donc de mesurer une quelconque continuité.

Par rapport à la semaine précédente, on reste sur un profil similaire : rôle minuscule, mais efficacité immédiate quand la porte s’ouvre. Pas de place dans la rotation, mais pas de mauvaise minute non plus. Maintenant, il faut juste… jouer.

Wolves vs Mavericks : 6 points à 2/4 au tir et 2/2 aux lancers, 4 rebonds et 1 contre en 7 minutes

Wolves vs Wizards : DNP

Wolves @ Suns : DNP

Les stats de Joan Beringer cette saison en NBA : 2 points à 72,7% au tir et 66,7 aux lancers, 1,3 rebond, 0,1 interception et 0,2 contre en 4,1 minutes

# Noa Essengue (Chicago Bulls)

Noa Essengue a eu droit à ses premières minutes cette semaine. Rien de clinquant mais une première apparition symbolique pour le rookie des Bulls. Maintenant il ne reste plus qu’à retourner bosser en G League pour revenir avec les grands.

Bulls @ Nuggets : DNP

Bulls @ Blazers : DNP

Bulls vs Heat : DNP

Bulls vs Wizards : 0 point à 0/1 du parking en 3 minutes

Les stats de Noa Essengue cette saison en NBA : –

# Maxime Raynaud (Sacramento Kings)

Maxime Raynaud continue de profiter chaque fois qu’on lui donne un vrai morceau de rotation, et cette semaine en est une nouvelle preuve. À OKC, il lance sa série avec un match très propre : 7 points en 18 minutes, une banderille du parking, et une présence sous le cercle.

À Memphis, il enchaîne avec sa prestation la plus complète : 12 points à 6/8, agressif, juste, très bon dans le timing, et utile des deux côtés. Ce genre de match où il ressemble clairement à un intérieur NBA déjà bien rodé.

À Denver, utilisation express : seulement 8 minutes, mais encore 6 points à 3/5, quelques rebonds, une interception. Même en rotation limitée, il garde cette capacité à produire immédiatement sans jamais forcer.

Comparé à la semaine précédente, Raynaud reste dans la même dynamique hyper-positive : efficace et discipliné. Dès qu’il touche le parquet, il met de la valeur sur les possessions. Une semaine qui, mine de rien, renforce sa candidature pour plus de minutes chez les Kings.

🇫🇷 Maxime Raynaud en career-high avec les @SacramentoKings !

12 POINTS à 6-8 au tir

3 REB, 1 AST, 1 BLK

Les Kings s’inclinent lourdement à Memphis : 96-137 pic.twitter.com/0FEwguVQ1q

— NBA France (@NBAFRANCE) November 21, 2025

Kings @ Thunder : 7 points à 3/5 au tir et 1/1 du parking en 18 minutes

Kings @ Grizzlies : 12 points à 6/8 au tir, 3 rebonds, 1 passe et 1 contre en 20 minutes

Kings @ Nuggets : 6 points à 3/5 au tir et 0/1 du parking, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception en 8 minutes

Les stats de Maxime Raynaud cette saison en NBA : 5,7 points à 51,2% au tir, 20% du parking, 88,9% aux lancers, 3,6 rebonds, 0,7 passe, 0,3 interception et 0,3 contre en 13,6 minutes

# Mohamed Diawara (New York Knicks)

Mike Brown continue à tester l’ailier français. Contre le Magic, dans un match serré, Mohamed Diawara est rentré (étonnamment) tôt dans la rencontre et a montré de quoi il est capable : de la grosse défense. En attaque c’était plus compliqué, mais le plus important reste qu’il puisse se faire les dents face aux stars NBA. Diawara n’a pas froid aux yeux, et cela semble plaire au staff des Knicks. Il faut continuer dans ce sens !

Knicks @ Heat : 1 rebond et 1 interception en 1 minute.

Knicks @ Mavericks : 1 contre en 1 minute

Knicks @ Magic : 0 point à 0/4 et 0/3 du parking, 4 rebonds, 2 passes et 1 interception en 10 minutes

Les stats de Mohamed Diawara cette saison en NBA : 0,8 point à 37,5% au tir et 25% du parking, 0,7 rebond, 0,3 passe, 0,2 interception et 0,1 contre en 3,1 minutes.