Dans le choc de la nuit à l’Est, Brandon Ingram a rayonné pour porter ses Raptors vers une huitième victoire de suite face aux Cavaliers. La belle histoire de Notorious B.I.3. au Canada se poursuit.

Quand Brandon Ingram a été recruté par les Raptors à la dernière trade deadline, on essayait de comprendre pourquoi Toronto avait décidé de miser sur un joueur alors blessé, et dont la cote avait largement baissé.

Désormais, on comprend mieux.

Brandon Ingram face aux Cavs cette nuit :

🔸 37 points

🔸 7 rebonds

🔸 15/30 au tir, 5/11 à 3-points

🔸 8e victoire de suite pour Torontopic.twitter.com/O5vNtDqRpe

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 25, 2025

Participant pleinement au début de saison très réussi des Raptors, Brandon Ingram a sorti son meilleur match avec Toronto cette nuit, claquant 37 pions (record chez les Dinos) pour battre les Cavaliers en l’absence de R.J. Barrett. BI a notamment inscrit 15 points rien que dans le troisième quart, où les Raptors ont fait la différence. « On lui a donné la balle et on l’a laissé faire » a déclaré son pote Scottie Barnes après la rencontre.

Pour ceux qui l’auraient oublié, Ingram reste l’un des scoreurs les plus talentueux de l’univers NBA. Il peut enchaîner les ficelles en isolation et aller chercher des paniers en un-contre-un en fin de possession. Mais à Toronto, on apprécie aussi la manière avec laquelle ses qualités offensives s’inscrivent dans le collectif de Darko Rajakovic.

Clairement, l’arrivée d’Ingram est l’une des principales raisons du succès actuel des Dinos.